Впечатляющие виды. Как проехаться на легендарном экспрессе в Швейцарии: цены и маршрут

Знали ли вы, что в Швейцарии вы можете проехаться по маршруту, который считается одним из самых живописных в мире, а поезд по этому направлению считается самым медленным среди остальных – специально, чтобы вы могли рассмотреть пейзажи?

"Ледниковый экспресс" (Glacier Express) – поезд со стеклянным верхом, курсирующий между Церматтом и Санкт-Морицем. Проходит по одному из самых живописных железнодорожных маршрутов Швейцарии через удивительные горные пейзажи и мимо объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На экспрессе пассажиры поднимаются на большую высоту к вершине перевала Оберальп, мчатся сквозь туннели мимо рядов елей и елей по склонам гор. Это необычное неспешное путешествие на поезде, которое может превратиться в увлекательное приключение.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает интересные факты о "Ледниковом экспрессе".

"Ледниковому экспрессу" – более 90 лет

Маршрут "Ледникового экспресса" из Церматта в Санкт-Мориц был открыт 25 июня 1930 года. Пассажиры путешествовали в 1-м, 2-м или 3-м классах, а поезд состоял из элегантных салонов, полных людей, которые пили и обедали.

До запуска маршрута эти два курортных города были достаточно изолированы и стали популярны только в последнее десятилетие. Сейчас поезд эксплуатируется Железной дорогой Маттерхорн-Готтард (MGB) и Ретийской железной дорогой (RhB).

Видео: Ледниковый экспресс / Glacier Express в Швейцарии (youtube.com/exploremarco)

291 мост и 91 тоннель: где проходит маршрут

Поездка на экспрессе длится 7,5 часов и проходит по 291 мосту, через 91 тоннель и через перевал Оберальп. Вся узкоколейная линия в течение большой части пути использует зубчатую систему для подъема на крутых уклонах и для подтормаживания на спуске на обратном пути. Работает ежедневно круглогодично, за исключением ноября. В зимний сезон количество рейсов уменьшается.

Путешествуя в направлении Oberalppass, Glacier Express достигает 2033 метров над уровнем моря как самой высокой точки. Достопримечательности на маршруте:

Город Сент-Мориц;

Виадук Ландвассер – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО;

Рейнское ущелье – "Большой каньон" Швейцарии;

Перевал Oberalppass на высоте 2,033 метра над уровнем моря;

Высокая точка путешествия Церматт и вид на Маттерхорн и другие локации.

Фото: Живописные пейзажи на маршруте (instagram.com/glacierexpress.ch)

Фото: Маршрут поезда (wikipedia.org)

Самый медленный экспресс в мире

"Ледниковый экспресс" известен как самый медленный в мире. Его средняя скорость составляет 38,6 километров в час, что ничтожно по сравнению с TGV POS во Франции, который зафиксировал максимальную скорость на отметке 570 километров в час. Или L0 MagLev серии в Японии, держащий рекорд скорости в 601 километр в час. Благодаря ошеломляющим пейзажам швейцарских гор это точно "плюс": вы сможете запечатлеть все вокруг на фото или видео.

Наследие ЮНЕСКО. Экспресс проходит через 120-летний виадук Ландвассер

Экспресс пересекает виадук Ландвассер – мост, построенный в 1901 году. Вид на это невероятное сооружение просто захватывает дух. С потрясающим видом на долину внизу виадук исчезает в другом горном тоннеле.

Мост был построен по проекту Александра Акатоса в 1901-1902 годах компанией Мюллер и Церледер для Ретийской железной дороги, которой принадлежит и сейчас. Стал символом Альбулабана, который и с 7 июля 2008 года является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Длина моста – 136 метров, а высота – 65 метров. Одним концом он упирается в портал одноименного тоннеля.

Фото: Виадук Ландвассер (wikipedia.org)

Еда и напитки в аутентичном ретро-вагоне

Экспресс оснащен панорамными вагонами, есть также вагоны-рестораны и переоборудованный вагон-ресторан в стиле ретро для пассажиров, желающих выпить вина и поужинать.

На момент написания статьи обед из трех блюд на борту "Ледникового экспресса" стоит 49 евро. Тарелка дня стоит 36 евро. Алкогольные и безалкогольные напитки доступны за дополнительную плату.

Фото: В поезде есть ресторанное меню (instagram.com/glacierexpress.ch)

Цены на еду в Glacier Express:

Фото: Примеры стоимости меню из ресторана "Ледникового экспресса" (скриншот с сайта glacierexpress.ch)

Цены за проезд в "Ледниковом экспрессе"

Стоимость проезда зависит от сезона, дальности маршрута, которым вы пользуетесь. А также от того, хотите ли вы заказать многодневную поездку с ночевкой в купе поезда.

"Стандартные" цены колеблются от 73 швейцарских франков по маршруту Andermatt – Zermatt во втором классе и до 880 франков за трехдневный маршрут, охватывающий самые живописные пейзажи.

Некоторые примеры актуальных цен:

Фото: Цены за проезд в "Ледниковом экспрессе" (скриншот с сайта glacierexpress.ch)

Подробнее об экспрессе и условиях проезда на нем читайте на сайте.

Отметим, в Швейцарии – одна из наиболее развитых в мире железнодорожных сетей и самые пунктуальные поезда. На железной дороге здесь можно доехать практически в любой населенный пункт страны. Мы рассказывали, чем известна швейцарская железная дорога и почему она считается фактически лучшей в мире.

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