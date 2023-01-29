Впечатляющие виды. Как проехаться на легендарном экспрессе в Швейцарии: цены и маршрут

Знали ли вы, что в Швейцарии вы можете проехаться по маршруту, который считается одним из самых живописных в мире, а поезд по этому направлению считается самым медленным среди остальных – специально, чтобы вы могли рассмотреть пейзажи?
"Ледниковый экспресс" (Glacier Express) – поезд со стеклянным верхом, курсирующий между Церматтом и Санкт-Морицем. Проходит по одному из самых живописных железнодорожных маршрутов Швейцарии через удивительные горные пейзажи и мимо объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
На экспрессе пассажиры поднимаются на большую высоту к вершине перевала Оберальп, мчатся сквозь туннели мимо рядов елей и елей по склонам гор. Это необычное неспешное путешествие на поезде, которое может превратиться в увлекательное приключение.
TRAVEL РБК-Украина рассказывает интересные факты о "Ледниковом экспрессе".
Маршрут "Ледникового экспресса" из Церматта в Санкт-Мориц был открыт 25 июня 1930 года. Пассажиры путешествовали в 1-м, 2-м или 3-м классах, а поезд состоял из элегантных салонов, полных людей, которые пили и обедали.
До запуска маршрута эти два курортных города были достаточно изолированы и стали популярны только в последнее десятилетие. Сейчас поезд эксплуатируется Железной дорогой Маттерхорн-Готтард (MGB) и Ретийской железной дорогой (RhB).
Видео: Ледниковый экспресс / Glacier Express в Швейцарии (youtube.com/exploremarco)
Поездка на экспрессе длится 7,5 часов и проходит по 291 мосту, через 91 тоннель и через перевал Оберальп. Вся узкоколейная линия в течение большой части пути использует зубчатую систему для подъема на крутых уклонах и для подтормаживания на спуске на обратном пути. Работает ежедневно круглогодично, за исключением ноября. В зимний сезон количество рейсов уменьшается.
Путешествуя в направлении Oberalppass, Glacier Express достигает 2033 метров над уровнем моря как самой высокой точки. Достопримечательности на маршруте:
Фото: Живописные пейзажи на маршруте (instagram.com/glacierexpress.ch)
Фото: Маршрут поезда (wikipedia.org)
"Ледниковый экспресс" известен как самый медленный в мире. Его средняя скорость составляет 38,6 километров в час, что ничтожно по сравнению с TGV POS во Франции, который зафиксировал максимальную скорость на отметке 570 километров в час. Или L0 MagLev серии в Японии, держащий рекорд скорости в 601 километр в час. Благодаря ошеломляющим пейзажам швейцарских гор это точно "плюс": вы сможете запечатлеть все вокруг на фото или видео.
Экспресс пересекает виадук Ландвассер – мост, построенный в 1901 году. Вид на это невероятное сооружение просто захватывает дух. С потрясающим видом на долину внизу виадук исчезает в другом горном тоннеле.
Мост был построен по проекту Александра Акатоса в 1901-1902 годах компанией Мюллер и Церледер для Ретийской железной дороги, которой принадлежит и сейчас. Стал символом Альбулабана, который и с 7 июля 2008 года является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Длина моста – 136 метров, а высота – 65 метров. Одним концом он упирается в портал одноименного тоннеля.
Фото: Виадук Ландвассер (wikipedia.org)
Экспресс оснащен панорамными вагонами, есть также вагоны-рестораны и переоборудованный вагон-ресторан в стиле ретро для пассажиров, желающих выпить вина и поужинать.
На момент написания статьи обед из трех блюд на борту "Ледникового экспресса" стоит 49 евро. Тарелка дня стоит 36 евро. Алкогольные и безалкогольные напитки доступны за дополнительную плату.
Фото: В поезде есть ресторанное меню (instagram.com/glacierexpress.ch)
Цены на еду в Glacier Express:
Фото: Примеры стоимости меню из ресторана "Ледникового экспресса" (скриншот с сайта glacierexpress.ch)
Стоимость проезда зависит от сезона, дальности маршрута, которым вы пользуетесь. А также от того, хотите ли вы заказать многодневную поездку с ночевкой в купе поезда.
"Стандартные" цены колеблются от 73 швейцарских франков по маршруту Andermatt – Zermatt во втором классе и до 880 франков за трехдневный маршрут, охватывающий самые живописные пейзажи.
Некоторые примеры актуальных цен:
Фото: Цены за проезд в "Ледниковом экспрессе" (скриншот с сайта glacierexpress.ch)
Подробнее об экспрессе и условиях проезда на нем читайте на сайте.
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