Наравне с гражданами ЕС. В Австрии вводят важные изменения для украинцев

В Австрии упрощают доступ украинцев к рынку труда – с апреля беженцам не потребуется разрешение на работу. Это означает, что станут доступны разные виды занятости.

Все беженцы из Украины, которым выдали удостоверение перемещенного лица, будут освобождены от действия Закона о трудоустройстве иностранцев, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на kurier.at.

Преграды для доступа на австрийский рынок труда будут отменены для людей, перемещенных в результате войны с Украиной. Согласно заявлению Минтруда, со второго квартала все украинцы, получившие "Голубую карту" (удостоверение перемещенного лица), смогут трудоустраиваться без получения специального разрешения.

Беженцы смогут согласиться на любую работу, включая временную, без разрешения на работу от AMS. Так бегущие от войны украинцы будут поставлены в равное положение с гражданами ЕС.

Всего в Австрии получили временное убежище более 92 тысяч человек из Украины, около 66 тысяч до сих пор находятся в стране. Временная защита для украинцев была продлена до 4 марта 2024 года.

Фото: Митинг в Вене (unsplash.com/tetiana-shyshkina)

К концу 2022 года в этой стране работали 13546 украинцев - почти на 8200 больше, чем в 2021-м. В настоящее время 74% украинских работников – женщины.

Эксперты отмечают, что изменения в австрийском законодательстве не только облегчат поиск работы для украинских беженцев, но и снизят нагрузку для работодателей. Хотя украинцы и имели право работать, но работодатели обязаны были получать для этого разрешение.

Напомним, мы писали, что украинских беженцев готовятся переселять в северную страну ЕС.

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