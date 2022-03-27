"На вокзалі аншлаг". Сотні жінок і дітей повертаються в Україну з Польщі

Багато українських переселенців у Польщі та інших країнах Європи приймають рішення повернутися в Україну через місяць після початку війни.

Про це TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на tvn24.pl.

Щодня тільки з вокзалу Перемишля в поїздах на Львів та Одесу вирушають від 100 до 300 людей. Такі дані озвучив віце-президент Перемишля Богуслав Свєжи. Переважно це матері з дітьми, які виїхали з України в перші дні вторгнення.

Вони повертаються, тому що, як самі пояснюють - там їх дім. Незважаючи на небезпеку, вони хочуть повернутися до своїх чоловіків і батьків, які через мобілізацію не змогли покинути країну.

Деякі з пасажирів - добровольці, які хочуть воювати за свою країну.

Фото: Пункт допомоги біженцям у Кракові (РБК-Україна)

Однак серед людей, які залишають Польщу, багато жінок з дітьми, які більше не хочуть бути біженцями. Одна з таких - Любов з Тернополя, яка повернулася в Україну з двома дітьми 9 і13 років.

Вони знайшли притулок у Жешуві, де провели останні чотири тижні. Українка вирішила повернутися додому, тому що там залишилася вся її сім'я.

"У нашому районі не стріляли та не зруйнували будинок, є надія, що це скоро закінчиться. Одна справа, коли є друзі за кордоном, а у мене нікого немає, тому знайти себе складніше", - розповіла вона.

Також багато хто повертається через хворобу чи смерть родичів в Україні, або щоб вивезти за кордон цінне майно, наприклад, автомобілі.

Киянка Світлана після 3 тижнів у Гданську, де вона жила з іншими біженцями в хостелі, повернулася додому поїздом із Варшави. За її словами, 26 березня на вокзалі був "аншлаг": біженці поверталися в Україну, багато хто – до Києва.

За даними Прикордонної служби, за 28 днів від початку війни з Польщі в Україну виїхало 285 000 людей.

Нагадаємо, ми писали, що більше половини українських дітей стали переселенцями.