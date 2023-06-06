Соленые озера и хутора. Какие локации оказались под риском затопления

Подрыв Каховской ГЭС грозит затоплением больших территорий в Херсонской области. Кроме населенных пунктов пострадают и локации с достопримечательностями.

Какие туристические объекты могут быть подтоплены, мнениями с TRAVEL РБК-Украина поделились эксперты по внутреннему туризму.

"Кинбурнский полуостров может стать островом"

Подрыв дамбы Каховской ГЭС уже привел или вероятно приведет к утрате целого ряда туристических локаций и достопримечательностей на левом берегу Днепра, обращает внимание туристический эксперт и редактор сайта chornemore.com Юлия Ангеловская.

"В частности, могут быть затоплены соленые розовые озера в Геройском (Кинбурнский полуостров), территория эко-парка "Зеленые хутора Таврии" между селами Кардашинка, Малая Кардашинка и Великая Кардашинка, Долина Курганов возле Ивановки. Частичному затоплению подвергнется курорт Голая Пристань", – отмечает она в комментарии РБК-Украина.

Эксперт допускает, что Кинбурнский полуостров, который входит в состав Черноморского биосферного заповедника, на некоторое время может превратиться в остров.

"Кинбурн уже серьезно пострадал от пожаров, которые происходят там регулярно, начиная с лета 2022 года. А затопление днепровскими водами окончательно лишит туристов этой локации на ближайшие годы, а возможно и десятилетия", – считает она.

В то же время, курорты Коблево с соседними селами и одесское Причерноморье вода напрямую не должна затронуть.

"Другое дело, что на фоне возможного микробиологического и химического загрязнения Черного моря удобрениями и средствами защиты растений курортная деятельность в этих регионах может быть поставлена на паузу на достаточно долгое время. То же касается и временно оккупированного Крыма и даже соседей по побережью – Болгарии и Грузии", – делится мнением Юлия Ангеловская.

Фото: Подтопление дома культуры Новой Каховки (t.me/mkipu)

"Аскания-Нова и Олешковские пески не пострадают"

Для туризма в результате подтопления катастрофических последствий не будет, считает основатель "Украина Инкогнита" краевед Роман Маленков. Он ландшафтовед, 5 лет работал директором Центра экологического мониторинга Украины.

"Правый берег весь на возвышенности, подтопления возможны, но затопления не будет. Если смотреть в долгосрочной перспективе, до Аскании-Новой это подтопление не дойдет, до Каменной Могилы – не дойдет, а нацпарк "Олешковские пески" от русла на расстоянии 8 км. Пока сложно сказать, затопит или нет. Это вроде бы пойменная территория, но Олешковские пески находятся на определенной возвышенности. Не думаю, что будет мощный поток воды, чтобы их смыло. Подтопит, заилит и сойдет", – говорит специалист.

Впрочем, некоторые туристические объекты пострадают от подтоплений.

"Новая Каховка будет подтоплена – там "каменные вышиванки" Григория Довженко (резные панно на домах), коньячный завод, который был туристическим объектом. Под Новой Каховкой в селе Корсунка расположен Корсунский монастырь, тоже туристический объект. Возможно, подтопит "Таврические хутора" в Голой Пристани", – перечисляет он.

Пока о туризме на левом берегу говорить не приходится – там все заминировано, путешествия запрещены, говорит Роман Маленков.

Фото: Населенные пункты в зоне подтопления (скриншот google.com/maps)

Среди наиболее ощутимых последствий катастрофы специалист называет следующие:

Прекратится любая мелиорация, поля засохнут. Первоочередной задачей Каховского водохранилища было орошение левого берега (Херсонская область, Запорожская область). Останется без воды Каховский магистральный канал, Северо-Крымский канал.

"Часть территории от Кинбурнского полуострова до Геническа вся орошается этими водами. Если нет воды, то говорить про туризм не приходится", - обращает внимание знаток.

Все локации вблизи русла затопит. Это Голая Пристань, Новая Збурьевка, уже полностью затоплены все острова рядом с Херсоном.

"Больше всего пострадают люди – в Новой Каховке, Казачьих Лагерях, Корсунке, Голой Пристани", – добавляет Роман Маленков.

Он отмечает, что вода снизится вблизи нацпарка "Великий Луг" возле Днепрорудного (Запорожская область).

"Там раньше были днепровские плавни, где казаки прятали клады. Откроются участки, которые 50 лет находятся под водой. В плане туризма это лучше", – добавляет Роман Маленков.

Среди негативных последствий взрыва Каховской ГЭС также следует готовиться к ухудшению экологической ситуации. На поверхности окажутся нечистоты, которые были под водой.

Напомним, мы писали, что жители Кинбурнской косы готовятся тушить пожары бутылями воды.

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