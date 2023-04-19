Новая схема выплат. Хватит ли беженцам денег на жизнь в Румынии

С 1 мая в Румынии меняется схема поддержки украинских беженцев. Соответствующее постановление приняло правительство страны.

Ежемесячную помощь на аренду жилья украинцам будут предоставлять в течение 4 месяцев. Как нововведение повлияет на беженцев, TRAVEL РБК-Украина рассказала киевлянка Елена Янчук, которая год назад получила убежище в этой стране.

Как изменится программа помощи беженцам

Согласно новым правилам, правительство не будет выплачивать владельцам жилья средства по схеме "50/20" за размещение и питание беженцев. 50 лей в день (более 400 грн) поступали владельцу жилья за каждого беженца. Еще 20 лей (примерно 160 грн) – расходы на питание в сутки на человека. Многие хозяева давали эти средства беженцам на руки, чтобы они сами покупали продукты.

С 1 мая предусмотрено, что беженцам будут предоставлять единовременную помощь в 2000 лей (405 евро) на семью в месяц на протежении 4 месяцев для покрытия расходов на питание и проживание на территории Румынии. Условие получения – поиск работы и обучение детей в румынских школах.

Фото: Для выплат нужно начать поиск работы (gettyimages.com)

Какие средства будут получать украинцы

"Программу "50/20" должны заменить другой: 2000 лей на семью в месяц плюс 650 лей в месяц на человека. Если это одинокий человек – то 750 лей плюс 650 лей в месяц. При этом нужно стать на биржу труда. Людей с инвалидностью и старше 65 лет это не касается", – рассказала Елена Янчук.

По ее словам, дополнительные 650 лей будут выплачиваться на питание и необходимые вещи, в то время как 2000 лей предусмотрены на аренду жилья. Вероятно, эту сумму будут выплачивать и дальше, но пока обозначили срок в 4 месяца, чтобы ускорить интеграцию украинцев.

Украинка с двумя детьми и родителями проживает в румынском городе на 50 тысяч жителей, где есть украинская школа, организованная беженцами.

"В дальнейшем дети должны учиться в румынских школах. Это уже в следующем учебном году. Если в Киеве все будет нормально, я бы хотела, чтобы дети учились в украинской школе", – отметила киевлянка.

Елена с детьми и ее родители проживают совместно в съемной квартире.

"У нас 2-комнатная в центре за 350 евро. Поскольку мы до сих пор не платили за аренду, я поселилась в центре, чтобы было близко к школе. На окраине города – по 250 евро. 650 лей пойдут еду и бытовые расходы, может немного останется", – посчитала беженка.

Напомним, мы писали, что все меньше украинцев получают временную защиту в ЕС.

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