Язык и диплом. Как врачам из Украины устроиться на работу в Германии

В Германии большой дефицит медицинских работников. Эти вакансии могли бы заполнить бежавшие от войны из Украины, среди которых есть врачи. Для этого им следует подтвердить квалификацию и знать язык.
Как на практике украинским медикам удается устроиться на работу в ФРГ, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на DW.
Для работы врачом в Германии нужно подтвердить квалификацию. В то же время необходимо владеть немецким профессиональным языком на высоком уровне, что подтверждается сертификатом уровня C1. Но большинство украинских медиков, приехавших в Германию как беженцы, начали учить язык с нуля.
"Коллеги из Украины должны продемонстрировать, что они могут общаться на немецком с пациентами, коллегами-медиками и другими специалистами. Они должны владеть профессиональным языком – то есть уметь общаться на немецком в повседневной рабочей жизни", – объясняет президент Берлинской медицинской ассоциации Петер Бобберт.
По его данным, в Берлинской медицинской ассоциации в 2022 году такой тест на владение профессиональным языком в сфере медицины сдали 16 украинцев, в 2023 году – 17.
Некоторые украинские беженцы овладевают немецким языком с нуля до высокого уровня за короткое время. Радиолог из Киева Наталья Негря достигла почти уровня С1 и планирует сдавать тест на знания. Она приехала к друзьям в Берлин в начале войны вместе с 15-летней дочерью.
"Мы решили, что надо ехать. Ну, и друзья говорят, ты выучишь немецкий, подтвердишь диплом, это не проблема. И мы: "Окей, медицину выучила – значит, немецкий тоже выучу", – вспоминает украинка.
Наталья посещала языковые курсы и за почти два года достигла уровня С1. После сдачи экзамена на B2 украинка имела возможность пройти 12-недельную практику в Институте радиологии в Берлине. Это помогло попрактиковаться и в языке.
Наталья Негря после сдачи экзамена по профессиональному языку будет ждать ответа на получение разрешения на работу или профессиональной лицензии.
Для подтверждения квалификации украинские специалисты должны отправить официальные переводы документов в земельное ведомство здравоохранения и социальную политику.
Справиться со сложностями при подтверждении дипломов украинским врачам часто помогают коллеги, работающие в Германии давно. Украинский врач Оксана Улан живет в Германии около 30 лет. Она возглавляет Объединение украинских врачей в Германии, которое создали после Второй мировой войны. Организация объединила в Германии украинских врачей, оказавшихся во время войны в немецких лагерях.
Оксана Улан рассказывает, что при подтверждении дипломов врачей проверяют, прежде всего, соответствие стандартам немецкой системы. По ее словам, существует два варианта признания документов. Один – через оценку, когда специалист в области медицины оценивает, соответствует ли уровень этого диплома немецкому. Второй вариант – экзамен.
"Экзамены достаточно сложные. Если человек 30 лет был психиатром, то ему очень сложно сдавать такой экзамен, он просто физически уже не помнит, что там когда-то изучалось в университете, или как называется та или иная операция. А именно это спрашивают во время этого экзамена", – отмечает она.
Время ожидания профессионального языкового экзамена – несколько недель. А признания профессиональной квалификации можно ждать месяцами или годами.
"Общаясь с коллегами, которые этот путь уже проходили, это может длиться до восьми месяца. За восемь месяцев можно язык с С1 на А2 потерять. Очень тяжело, когда ты врач, работать не в медицине. Из-за этого ожидание действительно пугает", – делится Наталья Негря.
Имея серьезную профессию, она хочет и в будущем работать в Германии по специальности.
По данным ведомства здравоохранения и социальной политики Берлина, с начала войны до конца 2023 года заявки на признание медицинской квалификации в немецкой столице подали 76 врачей с украинскими дипломами. Из них 42 человека имеют украинское гражданство. За этот период пять заявлений отозвали.
Подтверждение квалификации (Approbation) за это время получили только два человека. Еще в восьми случаях была предоставлена профессиональная лицензия – разрешение на временное занятие медицинской профессией при определенных условиях. В двух случаях врачи получили уведомление о необходимости принять участие в дополнительной проверке знаний. И еще в восьми случаях идет завершающая проверка.
Оксана Улан с коллегами организовывала Arztmobil – автобус с немецкими фельдшерами вместе с украинским врачом несколько месяцев курсировал между местами проживания украинских беженцев в Гамбурге.
Украинские беженцы могли получать медицинские консультации от украинских врачей на родном языке. Но попытки организовать постоянные кабинеты результатов не дали, потому что для этого все равно нужно завершить подтверждение квалификации в Германии.
В то же время, можно работать ассистентом врача, пока длится подтверждение квалификации. Например, в городке Келлинггузен есть врачебный кабинет украинки Светланы Штеффенс, которая много лет работает в Германии семейным врачом. У нее на учете около 90 беженцев из Украины. Принимать украинцев ей помогает другая беженка Анастасия Гончарова, работавшая в Украине семейным врачом. После трехмесячной практики она получила официальную работу в качестве переводчицы. У нее впереди экзамен по немецкому языку на уровень B2 и утверждение документов из Украины.
Напомним, мы писали, что с начала войны интеграционные курсы в Германии успешно завершили менее половины украинцев, которым дали такое право.
Также мы рассказывали, какие вакансии и зарплату предлагают украинским беженцам в Германии. Правительство страны официально заявило об изменении курса по трудоустройству украинцев – больше не потребуют высокого знания немецкого языка.
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