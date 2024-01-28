Язык и диплом. Как врачам из Украины устроиться на работу в Германии

В Германии большой дефицит медицинских работников. Эти вакансии могли бы заполнить бежавшие от войны из Украины, среди которых есть врачи. Для этого им следует подтвердить квалификацию и знать язык.

Как на практике украинским медикам удается устроиться на работу в ФРГ, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на DW.

Какой уровень языка требуется для врачей в Германии

Для работы врачом в Германии нужно подтвердить квалификацию. В то же время необходимо владеть немецким профессиональным языком на высоком уровне, что подтверждается сертификатом уровня C1. Но большинство украинских медиков, приехавших в Германию как беженцы, начали учить язык с нуля.

"Коллеги из Украины должны продемонстрировать, что они могут общаться на немецком с пациентами, коллегами-медиками и другими специалистами. Они должны владеть профессиональным языком – то есть уметь общаться на немецком в повседневной рабочей жизни", – объясняет президент Берлинской медицинской ассоциации Петер Бобберт.

По его данным, в Берлинской медицинской ассоциации в 2022 году такой тест на владение профессиональным языком в сфере медицины сдали 16 украинцев, в 2023 году – 17.

Язык можно выучить за два года

Некоторые украинские беженцы овладевают немецким языком с нуля до высокого уровня за короткое время. Радиолог из Киева Наталья Негря достигла почти уровня С1 и планирует сдавать тест на знания. Она приехала к друзьям в Берлин в начале войны вместе с 15-летней дочерью.

"Мы решили, что надо ехать. Ну, и друзья говорят, ты выучишь немецкий, подтвердишь диплом, это не проблема. И мы: "Окей, медицину выучила – значит, немецкий тоже выучу", – вспоминает украинка.

Наталья посещала языковые курсы и за почти два года достигла уровня С1. После сдачи экзамена на B2 украинка имела возможность пройти 12-недельную практику в Институте радиологии в Берлине. Это помогло попрактиковаться и в языке.

Фото: Курсы для беженцев в Германии (gettyimages.com)

Наталья Негря после сдачи экзамена по профессиональному языку будет ждать ответа на получение разрешения на работу или профессиональной лицензии.

Какая процедура признания квалификации врачей

Для подтверждения квалификации украинские специалисты должны отправить официальные переводы документов в земельное ведомство здравоохранения и социальную политику.

Справиться со сложностями при подтверждении дипломов украинским врачам часто помогают коллеги, работающие в Германии давно. Украинский врач Оксана Улан живет в Германии около 30 лет. Она возглавляет Объединение украинских врачей в Германии, которое создали после Второй мировой войны. Организация объединила в Германии украинских врачей, оказавшихся во время войны в немецких лагерях.

Оксана Улан рассказывает, что при подтверждении дипломов врачей проверяют, прежде всего, соответствие стандартам немецкой системы. По ее словам, существует два варианта признания документов. Один – через оценку, когда специалист в области медицины оценивает, соответствует ли уровень этого диплома немецкому. Второй вариант – экзамен.

"Экзамены достаточно сложные. Если человек 30 лет был психиатром, то ему очень сложно сдавать такой экзамен, он просто физически уже не помнит, что там когда-то изучалось в университете, или как называется та или иная операция. А именно это спрашивают во время этого экзамена", – отмечает она.

Фото: Работа в медицинском заведении (gettyimages.com)

Подтверждение квалификации может длиться годами

Время ожидания профессионального языкового экзамена – несколько недель. А признания профессиональной квалификации можно ждать месяцами или годами.

"Общаясь с коллегами, которые этот путь уже проходили, это может длиться до восьми месяца. За восемь месяцев можно язык с С1 на А2 потерять. Очень тяжело, когда ты врач, работать не в медицине. Из-за этого ожидание действительно пугает", – делится Наталья Негря.

Имея серьезную профессию, она хочет и в будущем работать в Германии по специальности.

Подтвердить квалификацию в Германии смогли два человека

По данным ведомства здравоохранения и социальной политики Берлина, с начала войны до конца 2023 года заявки на признание медицинской квалификации в немецкой столице подали 76 врачей с украинскими дипломами. Из них 42 человека имеют украинское гражданство. За этот период пять заявлений отозвали.

Подтверждение квалификации (Approbation) за это время получили только два человека. Еще в восьми случаях была предоставлена профессиональная лицензия – разрешение на временное занятие медицинской профессией при определенных условиях. В двух случаях врачи получили уведомление о необходимости принять участие в дополнительной проверке знаний. И еще в восьми случаях идет завершающая проверка.

Фото: Подтверждение квалификации врачей длится очень долго (gettyimages.com)

Украинские врачи уже лечили украинцев без подтверждения

Оксана Улан с коллегами организовывала Arztmobil – автобус с немецкими фельдшерами вместе с украинским врачом несколько месяцев курсировал между местами проживания украинских беженцев в Гамбурге.

Украинские беженцы могли получать медицинские консультации от украинских врачей на родном языке. Но попытки организовать постоянные кабинеты результатов не дали, потому что для этого все равно нужно завершить подтверждение квалификации в Германии.

В то же время, можно работать ассистентом врача, пока длится подтверждение квалификации. Например, в городке Келлинггузен есть врачебный кабинет украинки Светланы Штеффенс, которая много лет работает в Германии семейным врачом. У нее на учете около 90 беженцев из Украины. Принимать украинцев ей помогает другая беженка Анастасия Гончарова, работавшая в Украине семейным врачом. После трехмесячной практики она получила официальную работу в качестве переводчицы. У нее впереди экзамен по немецкому языку на уровень B2 и утверждение документов из Украины.

Напомним, мы писали, что с начала войны интеграционные курсы в Германии успешно завершили менее половины украинцев, которым дали такое право.

Также мы рассказывали, какие вакансии и зарплату предлагают украинским беженцам в Германии. Правительство страны официально заявило об изменении курса по трудоустройству украинцев – больше не потребуют высокого знания немецкого языка.

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