Международный сервис аренды жилья запрещает камеры в комнатах: детали

Всемирно известный сервис бронирования жилья Airbnb запрещает использование камер видеонаблюдения в помещениях для аренды. Новая политика сервиса вступит в силу с 30 апреля.

Запрет будет относиться и к записи звуков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Ранее арендодателям, предлагавшим жилье через сервис Airbnb, разрешалось устанавливать камеры в коридорах и гостиных, если об этом было сказано в объявлении. Запрет был только на установку видеокамер в спальнях и санузлах.

Новая политика запрещает камеры во всех помещениях независимо от их расположения, назначения или предупреждения о них в объявлении.

Также нельзя прослушивать и записывать голоса и звуки. Арендодателям разрешено только измерять шум в децибелах и пользоваться камерами дверных звонков.

За нарушение этой политики после 30 апреля учетные записи арендодателей могут быть удалены из Airbnb.

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