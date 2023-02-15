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Масштабный аукцион. Мисс Украина разыгрывает флаг Украины с подписью Залужного

Фото: Сбор средств на пикап для военных (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

В Украине продолжается масштабный аукцион по сбору средств для защитников, в котором принимают участие звезды. Его проводит благотворительный фонд "Це моє місто".

Средства на пикап для бойцов 58-й бригады собирает "Мисс Украина Вселенная – 2022" Виктория Опанасенко, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на ее страницу в Instagram.

Модель разыгрывает флаг Украины, подписанный Валерием Залужным. Цель – собрать до 18 февраля деньги на пикап для бойцов 58-й бригады ОК СЕВЕР.

Для участия необходимо задонатить от 200 гривен в банке Монобанка. Важно указать фамилию, имя или ссылку на соцсети в платеже.

Розыгрыш флага Виктория Опанасенко проведет на своей странице в инстаграм в прямом эфире 19 февраля в 12 часов дня.

"А футболку ВСУ с подписью Валерия Залужного я отдам гарантированно за донат от 100 тысяч гривен или за самый большой донат розыгрыша. Впрочем, вносить можно и меньшую сумму, ведь это поможет защитить украинские земли и жизнь наших воинов", – обращает внимание модель.

Сделать взносы можно:

Фото: В благотворительном аукционе от фонда "Це моє місто" принимают участие известные украинцы (предоставлено РБК-Украина)

Другие благотворительные собрания от "Це моє місто" можно посмотреть на странице фонда.

Напомним, мы писали, что волонтеры разыгрывают отстрелянный Javelin, чтобы собрать деньги на дрон и автомобили.

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