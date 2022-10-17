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Волна не снижается. Сколько украинцев прибыли в Чехию на прошлой неделе

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Понедельник 17 октября 2022 15:03
Волна не снижается. Сколько украинцев прибыли в Чехию на прошлой неделе Фото: Беженцы в Чехии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Чехия продолжает предоставлять убежище украинским беженцам. С начала войны эта страна приняла уже более полумиллиона украинцев.

Об этом TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на "Радио Прага".

За последнюю неделю статус временной защиты в Чехии получили 3574 украинца. Всего с 24 февраля власти выдали 446 811 временних виз, позволяющих украинцам находиться в стране на время войны. С визой беженцы имеют доступ к государственному медицинскому страхованию, рынку труда и образованию.

Всего за минувшие 7 дней полиция по делам иностранцев получила обращения 11 628 беженцев из Украины. Примерно такие же цифры и за предыдущие недели.

По правилам, украинские беженцы обязаны зарегистрироваться в течение трех дней после прибытия в Чехию.

Всего с начала войны зарегистрировался 534 041 украинец. Однако эта статистика не учитывает детей до 15 лет, которые составляют третью часть от общего числа беженцев. Это значит, что общее число прибывших в Чехию беженцев из Украины может достигать 700 тысяч человек.

Волна не снижается. Сколько украинцев прибыли в Чехию на прошлой неделеФото: Чехи приняли украинских беженцев бесплатно (gettyimages.com)

Между тем, сколько украинцев остаются в стране, власти не берутся сосчитать. В конце августа, по оценкам министра внутренних дел Вита Ракушана, в Чехии находилось около 300 тысяч украинцев, бегущих от войны.

Украинцы быстро находят работу, поэтому государство меньше тратит

В Чехии ранее посчитали, что в сентябре расходы на украинских беженцев составили более 688 млн евро. По словам министра финансов Збынека Станюры, за год расходы могут оказаться ниже, чем ожидалось, и не превысят 1 млрд евро.

Самой большой статьей расходов оказалось пособие – украинским беженцам выплатили 285 млн евро. Чуть меньше обошлось здравоохранение и проживание украинцев.

По словам министра, украинцы быстро нашли работу - в сентябре трудоустроились 120 тысяч наших беженцев. Украинцы не сильно перегружают систему здравоохранения, многих наших людей чехи поселили у себя дома бесплатно.

Напомним, мы писали, что Нидерланды продлили срок пребывания украинцев.

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