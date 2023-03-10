Милитари-аукцион от Клопотенко. Волонтеры разыгрывают тубусы от NLAW и джавелина

В Украине проходит серия аукционов в поддержку бойцов. По инициативе фонда "Це моє місто" средства собирает известный повар и общественный деятель Евгений Клопотенко.

Цель аукциона – собрать средства на пикап для бойцов 1-й отдельной танковой Северской бригады, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на страницу фонда.

Звезда разыгрывает три лота с целью собрать 500 тысяч гривен и приобрести автомобиль для защитников.

"Вместе с несколькими своими друзьями, которых вы все хорошо знаете, я поддерживаю серию аукционов "Північна фортеця". Для вас не один, не два, а целых три лота. Это NLAW, подписанный командующим войсками Оперативного командования "Север", Героем Украины Виктором Николюком, РПГ-26, а также тубус от джавелина, который сейчас является очень популярной вещью среди поклонников военного дела", – рассказывает Евгений Клопотенко.

Деньги собирают на пикап для бойцов 1-й отдельной танковой Сиверской бригады.

Правила участия в розыгрыше:

сделать донат на сумму не менее 200 грн;

указать в комментариях к донату ссылку на профиль в facebook или instagram или e-mail, чтобы участника можно было найти в случае победы.

Самый ценный лот (NLAW с подписью Виктора Николюка) получит тот, кто сделает самый большой донат.

Фото: Милитари-аукцион от Евгения Клопотенко (instagram.com/tse.moe.misto)

После завершения розыгрыша и определения владельца NLAW, два других лота – РПГ-26 и тубус от джавелина – будут разыграны среди остальных участников вне зависимости от размера их взносов.

Чем больше сумма доната – 200, 400, 600 грн – тем больше шанс выигрыша.

Победитель розыгрыша будет определен 12 марта в прямом эфире на странице фонда "Це моє місто".

Внести средства можно по ссылке send.monobank.ua.

Напомним, мы писали, что на международном аукционе разыгрывали два флага с подписью Залужного.