Цель поездки и страховка. Что могут спрашивать при въезде в ЕС: список вопросов

В Украине идет война, и правила въезда в Евросоюз значительно упрощены. Но все же есть перечень вопросов, которые чаще всего задают при пересечении границы тем, кто не является гражданином ЕС и прибывает в Шенгенскую зону.

Что могут спрашивать на границе при въезде в ЕС, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на SchengenVisaInfo.com. Такая информация особенно находится тем, кто едет в ЕС впервые. Также советы понадобятся тем, кто приезжает в Европу для летнего отпуска и не собирается оставаться там надолго.

Обратите внимание. Многие из этих вопросов часто не касаются беженцев, ищущих в странах ЕС убежища, и если на границе вы заявляете, что спасаетесь от войны и будете получать статус временной защиты.

Какова цель путешествия

Обычно по прибытии в любую страну Шенгена путешественникам на паспортном контроле задают несколько вопросов по их поездке. Иногда вопросов нет вообще, а иногда их, наоборот, много. Обычно первый вопрос касается причин вашей поездки.

"Я прибыл в аэропорт Бремена в Германии в мае, и первый вопрос, который мне задал офицер паспортного контроля, был "Почему вы здесь?" - говорит путешественник.

Вопрос может формулироваться по-разному, но цель всегда одна: пограничники хотят знать намерение вашего визита.

Фото: На границе могут спросить цель поездки (unsplash.com)

Где вы остановитесь

Один из популярных вопросов – просьба предоставить доказательства того, что вы обеспечили себе место жительства в стране, куда едете.

"Это сделано в частности для того, чтобы убедиться, что в ЕС не будет ситуации "бездомных туристов" или "кемперов" в местных и национальных парках, которые будут нарушать покой жителей", – объясняет издание.

Путешественники могут спросить, где они планируют проживать во время пребывания в ЕС. Также могут попросить предоставить подтверждение места жительства. Впрочем, бывает все очень по-разному, и подробную информацию о месте жительства могут не спросить.

Подготовили ли вы туристическую страховку

Другой часто задаваемый вопрос касается страхования путешествий. Государства-члены хотят убедиться, что путешественники должным образом застрахованы, и в случае каких-либо проблем со здоровьем страхование будет покрывать их. При этом посетителям не придется тратить сотни или даже тысячи на лечение. Всем, кто направляется в ЕС, необходимо иметь хотя бы базовую медицинскую страховку.

Фото: Вас могут задать вопрос о наличии туристической страховки (unsplash.com)

Есть ли у вас обратный билет

Один из самых распространенных вопросов – есть ли у них обратный билет в родную страну или билет в другую страну.

"Пограничник спросил меня, есть ли у меня обратный билет. Билет был у меня на электронной почте. Я его не распечатал, но интернет на моем телефоне не работал. Я показал ей скриншот билета", – объясняет путешественник изданию.

Есть ли у вас средства на время пребывания в ЕС

Путешественники должны финансово содержать себя во время пребывания в Европе, поэтом часто спрашивают, достаточно ли у них денег на запланированную поездку. Наличные и кредитные карты являются хорошим способом доказать наличие необходимых средств.

В каждом государстве – разные минимальны суммы, которы нужно иметь в день во время путешествия. Например, в Бельгии нужно иметь не менее 95 евро в день, если вы останавливаетесь в отеле или хостеле, а в Португалии – не менее 40 евро в день.

Путешественники, не имеющие доказательств подтверждения своих ответов, могут столкнуться с трудностями при въезде в ЕС. В некоторых случаях даже могут отказать во въезде и вернуть обратно первым рейсом.

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