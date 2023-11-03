Не меньше зарплаты. Какие выплаты получают украинские беженцы в Европе

Украинцы, выбравшие одну из стран Европы для вынужденного пребывания во время войны, перед переездом интересуются пакетом соцподдержки, потому что большинству сложно совмещать работу с уходом за детьми.

РБК-Украина рассказывает, какие выплаты предусмотрены для беженцев из Украины в европейских странах.

В каких странах самые большие выплаты для украинских беженцев

Украинцы со временной защитой за границей получают выплаты, иногда превышающие размер средней зарплаты в Украине (16 тыс. грн, или 414 евро). По информации команды EnableMe, самые большие выплаты предусмотрены для бежавших от войны в таких странах:

Ирландия – 824 евро для взрослого в месяц;

Бельгия – 1140 евро на взрослого;

Германия – 502 евро на взрослого;

Франция – 426 евро в месяц;

Великобритания – от 300 евро на одного;

Норвегия – 650 евро на взрослого;

Швейцария – 350-500 евро "на руки".

Программа социальной поддержки украинцев в Европе отличается в разных странах. Сумма средств, которые украинцы получают "на руки", может зависеть от жилья, состава семьи и статуса обучения или поиска работы.

Фото: Украинские беженцы в Германии (gettyimages.com)

Размер выплат также меняется: в одних странах их повышают, как и для своих граждан – в частности, в Германии. В других планируют сократить из-за чрезмерной нагрузки на бюджет – как в Ирландии.

Какие особенности финансовой помощи в разных странах

Размер выплат на детей обычно меньше, чем для взрослых. Учитывается также жилье, предоставляемое или оплачиваемое государством и состав семьи.

Например, в Ирландии выплаты предоставляются дополнительно к бесплатному жилью (в отелях, домах, которые владельцы предоставили под размещение или в семьях). В частности, помимо 824 евро доплачивается 160-192 евро за опеку над ребенком, пособие на детей до 16 лет составляет 140 евро.

В Бельгии один взрослый человек может получать ежемесячно 1140 евро, но семья с двумя детьми не может получить сумму более 1537,9 евро.

В Британии выплата взрослому от 25 лет составляет 384 евро, ребенку – примерно 332 евро.

Во Франции за месяц выплаты составляют примерно 204 евро. Если у беженцев нет социального жилья, им выплачивается компенсация 7,4 евро в сутки на одного человека. В общей сложности ежемесячная помощь составит 426 евро, а мать с ребенком получит 528 евро.

Фото: Поддержка украинцев в Швейцарии (gettyimages.com)

В Норвегии украинцы со временной защитой получают выплаты примерно в 650 евро на взрослого и 250-350 евро на каждого ребенка. В то же время, во время интеграционных курсов можно получать около 1400 евро в месяц. Эти средства уходят на самостоятельную оплату жилья коммунальные услуги.

Германия выплачивает украинцам базовый гражданский доход, который получают также немцы, у которых слишком мал доход или нет работы. Для взрослого выплата составляет 502 евро, для детей – от 310 до 420 евро в зависимости от возраста. Отдельно государство оплачивает аренду жилья.

В Швейцарии правительство выделяет на украинского беженца ежемесячно 1573,39 франка (примерно 1661 евро). Часть суммы выплачивается беженцам. В зависимости от региона – 350-500 франков.

Напомним, мы писали, какие страны Европы предоставляют временную защиту повторно. Некоторые страны готовы принимать украинцев после убежища в другой стране – в том числе Германия, Румыния, Нидерланды.

Также украинские беженцы в Германии рассказали, сколько денег им удается экономить в Германии. Опрошенные экономили от разных источников дохода: соцвыплаты, финансовая поддержка семьи, работа.

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