Все меньше ограничений. Как решить вопрос с жильем в Украине из-за границы

Все больше вопросов недвижимости в Украине в последнее время стало возможным решить дистанционно. Это гораздо удобнее в частности тем, кто сейчас вынужден находится за границей.

Если нужно вступить в наследство или выполнить другие, связанные с оформлением права собственности на жилье, это можно сделать по доверенности.

В комментарии РБК-Украина юрист компании "Мисечко и Партнеры" Наталья Назарко объяснила, как решить вопрос с правом собственности на движимое или недвижимое имущество в Украине гражданам за границей.

Какие ограничения все еще действуют на рынке недвижимости

В прошлом году с началом полномасштабной войны в Украине Кабинет Министров Украины своим Постановлением №164 от 28.02.2022 года "Некоторые вопросы нотариата в условиях военного положения" фактически остановил рынок недвижимости, говорит Наталья Назарко.

Такая ситуация продолжалась до апреля, а именно – до принятия Кабмином Постановления №480 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины относительно деятельности нотариусов и функционирования единых и государственных реестров, держателем которых Министерство юстиции, в условиях военного положения".

Этим постановлением фактически заново был запущен рынок недвижимости, однако с определенными ограничениями.

"Начиная с апреля месяца и по сегодняшний день ограничений становится все меньше. Другое дело что рынок недвижимости далек от довоенных показателей", – замечает собеседница.

Фото: Чтобы решить вопрос с правом собственности на жилье, находясь за рубежом, можно написать доверенность на человека в Украине (Getty Images)

На сегодняшний день имеются лишь следующие ограничения по сделкам с недвижимым имуществом:

запрещается нотариальное удостоверение договора по отчуждению недвижимого имущества до истечения одного месяца со дня государственной регистрации права собственности отчуждателя недвижимого имущества;

запрещается нотариальное удостоверение договоров об отчуждении недвижимого имущества на основании доверенности, со дня выдачи которой прошло более одного месяца (более двух месяцев, если оно удостоверено консульским учреждением Украины за границей или в соответствии с законодательством иностранного государства; но разрешается при условии получения нотариусом заявления доверителя о подтверждении действия доверенности, подлинность подписи на которой заверена нотариусом, консульским учреждением Украины или в соответствии с законодательством иностранного государства.

Как решить вопрос с жильем из-за границы и что для этого нужно

Решить вопрос, например, с правом собственности на недвижимое имущество находящимся за границей можно дистанционно. Для этого нужно предоставить доверенность человеку, который находится в Украине.

Такая доверенность может быть выдана как в консульском учреждении и заверена иностранным нотариусом, говорит юрист.

"Удостоверение доверенностей консульством за границей Украины происходит в порядке и по правилам законодательства Украины, и что важно, на украинском языке. Оно не нуждается в легализации, а только внесения в государственный реестр доверенностей)", – добавляет она.

В то же время доверенности, удостоверяемые нотариусами иностранного государства, удостоверяются по законодательству иностранного государства и требуют перевода на украинский язык и легализации, в том числе путем проставления Апостиля.

Фото: Человеку за границей нужно записаться на прием в консульское учреждение для удостоверения доверенности на право распоряжения недвижимым имуществом в Украине (dn.gov.ua)

Как происходит переход (отчуждение) физическому лицу прав собственности на объекты недвижимого или движимого имущества во время войны, когда вы находитесь за границей?

По словам юриста, алгоритм действий должен быть таким:

Следует записаться на прием в консульское учреждение для удостоверения доверенности на право распоряжения недвижимым имуществом в Украине. После удостоверения такой доверенности прислать ее поверенному в Украину для дальнейшего внесения доверенности в реестр доверенностей. Поверенный на основании доверенности в течение двух месяцев имеет право заключить договор по отчуждению имущества, принадлежащего доверителю.

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