Меньше, чем данные ООН. Сколько украинцев не вернулись в Украину с начала войны

С начала войны уехали из Украины и не вернулись только 2,4 млн украинцев. Об этом свидетельствуют данные Госпогранслужбы о количестве людей, официально пересекших границу.

Доля людей, которые не возврались из-за границы, в 2023 году уменьшилась в разы, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на данные платформы Опендатабот.

В первом полугодии 2022 года из Украины выехали и не вернулись 2,6 млн граждан, тогда как за первые 6 месяцев 2023 года – 230 тысяч человек. Это в 11 раз меньше, чем за те же месяцы в прошлом году.

Уже во втором полугодии 2022 года люди активнее возвращались, чем уезжали – тогда прибыли на 149 тысяч граждан больше, чем уехали из Украины.

Всего с начала войны из Украины выехали и не вернулись 2,7 млн человек. Из них гражданами Украины являются 2,4 млн человек, остальные – иностранцы.

Еще в марте и апреле текущего года количество прибывших в Украину украинцев преобладало на теми, кто выехал за границу. С мая выезд снова начал преобладать – как раз с началом периода летних отпусков.

В первом полугодии доля уехавших и не вернувшихся украинцев составила 3%, в прошлом году в этот период таких было 27,5%. А за весь 2022 год – 13,6%.

С февраля 2023 года в Украину стали приезжать больше иностранцев. За 6 месяцев 2023 года на украинскую территорию въехало на 12,2 тысячи иностранных граждан больше, чем выехало.

Приведенные данные Госпогранслужбы отличаются от показателей ООН – там насчитали 6,24 млн. украинских беженцев.

В то же время, по данным Евростата, в странах ЕС находятся более 4 млн беженцев из Украины.

Напомним, мы писали, что нужно украинцам, чтобы вернуться из-за границы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.