МАУ змінила правила перевезення багажу на деяких рейсах: що потрібно знати

Авіакомпанія МАУ виключила перевезення багажу із найдешевшого тарифу Lite на рейсах з Києва до Нью-Йорка та Торонто, які планує запустити у червні. Ці зміни внесено у систему бронювання авіаперевізника, повідомляє Avianews.com.

На цей момент найдешевші квитки економкласу МАУ на рейсах до Америки включали ручну поклажу та одне місце багажу 23 кг.

Тепер пасажири з квитками за тарифом Lite при польоті до Нью-Йорка та Торонто зможуть взяти з собою безкоштовно два місця ручної поклажі з вагою до 7 кг та 5 кг відповідно.

Фото: Літак компанії МАУ в аеропорту "Бориспіль" (Ольга Маджумдар/РБК-Україна)

Тариф Lite на далеких рейсах з Києва в Делі, як і раніше, включає одне місце багажу до 23 кг.

Нагадаємо, раніше ми писали, що МАУ скасовує рейси з України до популярної у туристів країни.