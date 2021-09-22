Масові перевірки. У Єгипті закривають популярні туристичні об'єкти: в чому причина

Міністерство туризму і старожитностей видало постанови про закриття дев'яти туристичних об'єктів, включаючи ресторани й кафе, в провінції Червоне море. Про це повідомляється на Facebook-сторінці відомства.

Рішення про закриття було прийнято "через недотримання ними законів і правил туристичної діяльності", заявив Абдель-Фаттах Аль-Асі, помічник міністра туризму та старожитностей з контролю за готельними закладами, магазинами та туристичною діяльністю.

Він зазначив, що також завершуються необхідні процедури для прийняття рішень про скасування туристичних ліцензій для 10 туристичних закладів через "їхню неспроможність працювати у сфері туризму".

Абдель Фаттах Аль-Ассі пояснив, що ці рішення були прийняті в результаті перевірок закладів спеціальними інспекціями. Вони перевіряли готелі, магазини та інші об'єкти туристичної діяльності. Станом на 21 вересня загалом проінспектували 216 туристичних об'єктів у регіоні Червоного моря.

За словами чиновника, під час перевірок деякі зауваження та попередження були спрямовані 75 туристичним об'єктам, і їм було дано час скорегувати свої умови та підняти необхідний туристичний рівень.

Слід зазначити, що Міністерство туризму і старожитностей з січня 2021 року по теперішній час прийняло постанови про адміністративне закриття 136 готельних закладів і 94 туристичних закладів, які не дотримуються встановлених правил.

Фото: Вуличне кафе в Каїрі (unsplash.com/mariam-soliman)

"Міністерство надало закритим об'єктам різні пільгові періоди для коригування їх умов і повторної перевірки, а 126 готельних і 87 туристичних об'єктів були знову відкриті після того, як в комісіях підтвердили їх відповідність вимогам контролю", - зазначають у відомстві.

Там додали, що перевірки проходять в рамках "постійної готовності підтримувати туристичну галузь і щоб не нашкодити туристичній репутації Єгипту". Разом з тим у відомстві зазначили, що не потерплять порушень з боку закладів.

Перевірки в десятках закладів Південного Синаю

У туристичних локаціях Єгипту чергова хвиля перевірок пройшла також в серпні, повідомляло РБК-Україна раніше. Тоді спеціальні інспекції пройшли в ресторанах і кафе в Шарм-ель-Шейху та інших курортних містечках Південного Синаю.

Ревізії громадського харчування організували місцеві управління охорони здоров'я та контролю за харчовими продуктами. Метою перевірок було зменшити "комерційного шахрайства" та щоб убезпечити споживачів від неякісних продуктів.

В результаті інспекцій було виявлено сотні кілограмів зіпсованих і прострочених продуктів. Також були складені десятки протоколів за відсутність санітарних документів у працівників, недотримання норм чистоти на кухнях і місцях зберігання продуктів. За результатами перевірок тоді закрили чотири ресторани.

Раніше повідомлялося, що єгипетські археологи пролили світло на стародавні звичаї в історичному регіоні країни.

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