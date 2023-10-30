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Максимальный уровень опасности. Путешественников предупреждают о риске поездки в страну ЕС

Фото: Туристы в Париже (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Путешественников, планирующих поездку во Францию, предупреждают о рисках безопасности. Возможна эвакуация людей из аэропортов, коммерческих центров и туристических локаций.

Такое предупреждение выпустило МИД Великобритании, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ведомства.

МИД Великобритании (FCDO) информирует своих граждан о последних событиях во Франции и предупреждает о рисках в ближайшие дни.

"После смертельной атаки в Аррасе на севере страны 13 октября 2023 года Франция повысила свой национальный уровень угрозы до самого высокого уровня ("уровень чрезвычайной атаки"). Этот уровень угрозы описывается как "максимальная бдительность и защита в случае непосредственной угрозы террористического акта или сразу после", – отмечается в сообщении ведомства.

В предупреждении также идет речь о возможной эвакуации мест скопления людей во Франции, включая аэропорты, станции и остановки общественного транспорта, туристические объекты, основные спортивные объекты, школы, крупные коммерческие центры.

"Будьте бдительны и готовы к усиленным проверкам безопасности, следуйте советам местных властей", – добавили в министерстве.

Отмечается, что во Франции прошли пропалестинские демонстрации. Французские власти усилили охрану мест еврейской общины. Туристов призывали быть внимательными к своему окружению и держаться подальше от демонстраций.

Напомним, мы сообщали, что во Франции будут усиленно патрулировать аэропорты и железные дороги на фоне волны псевдоминирований. В аэропортах страны было зарегистрировано 70 фальшивых сообщений о бомбах

Ранее во Франции вывели на улицы 7000 военных на фоне введения режима повышенной террористической угрозы после нападения уроженца России на учителя.

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