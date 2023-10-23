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Во Франции будут усиленно патрулировать аэропорты и железные дороги

Франция, Понедельник 23 октября 2023 07:20
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Во Франции будут усиленно патрулировать аэропорты и железные дороги Фото: Франция будет усиленно патрулировать поезда и аэропорты (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Министр транспорта Франции Клеман Бон заявил, что страна находится в состоянии повышенной готовности и намерена усилить безопасность в аэропортах вокруг Парижа и железных дорог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что патрулирование в парижских аэропортах будет увеличено на 40%, а персонал национальной железнодорожной компании будет усилен на 20% в дополнение к большему количеству полицейских, следящих за порядком на железнодорожных станциях.

"Транспортные сети были местами, которые несли большие потери от террористических атак в истории нашей страны и в Европе", - сказал Бон.

Он добавил, что с минувшей среды в аэропортах Франции было зарегистрировано 70 фальшивых сообщений о бомбах и почти все эти уведомления были отправлены по одному адресу электронной почты в Швейцарии.

Теракт в Аррасе

13 октября 20-летний чеченец, уроженец России с ножом напал на школу в городе Аррас на севере Франции, убив учителя по литературе и ранив еще двух человек. Его задержала полиция.

Национальная антитеррористическая прокуратура открыла расследование по пунктам "убийства в связи с террористической организацией", "покушения на убийство в связи с террористической организацией" и "объединения преступников-террористов с целью подготовки преступлений против народа".

После этого в стране ввели режим повышенной террористической угрозы и вывели на улицы для усиленных патрулирований 7000 военных.

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