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На Львовщине открывают современный приют для переселенцев: подробности

Фото: Жилье для переселенцев в Червонограде (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

На Львовщине был создан современный приют для переселенцев. Для более 200 человек отремонтировали общежитие в Червонограде.

К подготовке жилья присоединились власти Польши и международные организации, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОГА Максима Козицкого.

Временное жилье подготовили в Червонограде для 225 человек, которые потеряли свои дома и вынуждены были искать убежище. Для проживания переселенцев отремонтировали 55 комнат в общежитии Червоноградского горно-экономического профессионального колледжа.

В здании отремонтировали крышу, заменили оконные блоки, провели внутренние отделочные работы на трех этажах, установили двери и оборудование, заменили трубы водоснабжения и водоотведения, системы электроснабжения и отопления, обустроили вход и холл.

Фото: Отремонтированное общежитие в Червонограде (facebook.com/kozytskyy.maksym.official)

На ремонт потратили 20 млн гривен – 13 млн из областного бюджета, остальные выделили Малопольское воеводство Польши и местная община. Часть мебели и техники предоставили благотворительные организации: UNHCR Ukraine – Агентство ООН по делам беженцев в Украине, EPAM Ukraine, Польский холдинг гостиничный, World Vision International, CORE Шона Пенна, "Поможем вместе".

Отмечается, что отремонтированные помещения после победы будут переданы на нужды общины.

Напомним, мы писали, что в Ивано-Франковской области обустраивают шелтеры для переселенцев.

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Львовская областьжилье для переселенцев