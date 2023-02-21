Самолеты под санкциями. Российские авиакомпании не могут летать в Китай

Китай открыл свои границы для туристов впервые за три года. В России готовятся восстанавливать туризм между странами, но оказалось, что на авиаперелеты влияют западные санкции.

Авиакомпании РФ жалуются на проблемы при запуске рейсов в Китай, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

До пандемии Китай был в десятке стран по объемам перевозок для российских авиакомпаний – в 2019 году выполнялось до 140 рейсов в неделю. Сейчас из Москвы в Пекин летает только "Аэрофлот". Еще две авиакомпании выполняют рейсы из Иркутска и Хабаровска. Из Пекина в Москву летают Air China и Hainan Airlines.

Другие авиакомпании РФ жалуются в Минтранс на проблемы с полетами в эту страну. Соответствующее письмо написала Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, в которую входят 22 российские компании, включая тот же "Аэрофлот", Уральские авиалинии, S7 и Utair.

Фото: Самолет авиакомпании S7 (wikimedia.org/Anna Zvereva)

Отмечается, что после закрытия европейского и американского рынков значимость рынка Китая для российских авиакомпаний кратно возросла. Но из-за санкций возникли проблемы:

Российские авиакомпании не могут летать в Китай на самолетах с двойной регистрацией, которые не исключены из бермудского реестра (свыше 480 самолетов) или находятся в санкционном списке США (более 170). Самолеты западного производства, которые остались у России, запрещено заправлять, обслуживать и ремонтировать.Существуют ограничения на работу с российскими авиакомпаниями со стороны местных аэропортов и провайдеров услуг. Проблемы возникли с выполнением полетов в Китай на самолетах российского производства, в первую очередь – на Superjet. Существует риск не возобновить объемы перевозок и из-за этого потерять временные слоты в аэропортах Китая.

Авиакомпании просят ведомство решить эти вопросы до начала летнего расписания полетов 26 марта.

Напомним, мы писали, когда закончится запас прочности российской авиации.

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