Не только Европа. Где летают украинские авиакомпании за границей

Воздушное пространство Украины закрыто для гражданской авиации уже более двух лет. Однако украинские авиакомпании нашли возможность продолжать работу за границей.
В каких странах сейчас выполняют рейсы авиаперевозчики из Украины, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на avianews.com.
Авиакомпания SkyUp смогла вывезти почти весь свой флот за границу до российского вторжения. Последний самолет авиаперевозчик эвакуировал из аэропорта Борисполь в 2023 году.
Сейчас SkyUp летает на 7 авиалайнерах: пяти Boeing 737-800 на 189 мест и двух Boeing 737-700 на 149 мест.
Как выяснили в издании, два самолета SkyUp базируются в столице Молдовы Кишиневе. Один из них выполняет рейсы молдовской авиакомпании Flyone, другой – молдовской авиакомпании HiSky.
Еще два авиалайнера летают под кодом мальтийского подразделения авиакомпании и перевозят туристов из Европы на курорты. Также один Boeing 737-800 арендует авиакомпания FlyEgypt. Самолет перевозит туристов из Европы на египетские курорты.
Еще два самолета авиакомпании SkyUp базируются в столице Бангладеш Дака и выполняют рейсы по заказу US-Bangla Airlines.
Также SkyUp запустила авиакомпанию на Мальте – SkyUp MT, во флот которой перешли три самолета по украинской регистрации.
Авиакомпания "Роза Ветров" после начала российского вторжения не могла продолжить работу, потому что ее флот оказался заблокирован. Но в конце 2022 года в авиапарк перевозчика перешли три самолета крупнейшей авиакомпании МАУ.
Фото: Самолет Boeing 737-800 "Розы Ветров" в аэропорту Кишинева (avianews.com/Анатолий Панченко)
В настоящее время "Роза Ветров" эксплуатирует Embraer E190, Boeing 737-800 и Boeing 737-900ER.
Embraer базируется в Черногории и выполняет рейсы авиакомпании Air Montenegro. Два других самолета перевозят пассажиров по заказу молдовской авиакомпании Flyone.
До февраля 2022 года авиакомпания Skyline Express называлась Azur Air Ukraine и перевозила клиентов туристического оператора ANEX Tour. После начала полномасштабной войны авиакомпания прекратила все рейсы. Часть самолетов осталась заблокированы в Украине.
Весной 2023 года Azur Air Ukraine начала работу под новым названием и с новым флотом. Авиакомпания получила два Boeing 757-300, на которых начала перевозить туристов из Польши и стран Балтии на морские курорты.
Фото: Самолет авиакомпании Skyline Express Airlines в аэропорту Варшава-Радом (facebook.com/anextourpl)
В 2024 году во флот Skyline Express поступил третий самолет – Boeing 737-900ER. Он перевозит туристов со всей Европы в курорты.
Skyline Express осуществляет рейсы как под собственным кодом, так и летает на заказ турецкой чартерной авиакомпании Mavi Gök Airlines (MGA). Этому турецкому авиаперевозчику принадлежат самолеты из флота Skyline Express.
Украинские авиакомпании сдают свои самолеты вместе с экипажами в мокрый лизинг другим авиаперевозчикам. Такое сотрудничество позволяет украинским авиакомпаниям продолжить работу и сохранить персонал, пока нет возможности летать в Украине.
Напомним, мы писали, когда в Украину полетят пассажирские самолеты. Обсуждения об открытии отдельных аэропортов Украины для гражданской авиации продолжаются с 2022 года.
Также мы рассказывали, в каких странах чаще всего видели самолеты украинской авиакомпании. В прошлом году SkyUp выполнила 10,5 тысяч рейсов в 53 страны.