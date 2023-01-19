"Цепь единства" в 25 странах мира. Где пройдут акции ко Дню Соборности

Украинцы во всем мире готовятся провести демонстрации, посвященные Дню Соборности Украины, ежегодно отмечаемому 22 января.
Акции в рамках всемирной кампании #UkraineUnitedWithTheWorld пройдут в 47 городах в разных уголках планеты, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на "Communities Army of Ukraine" ("Армия общин Украины").
С 21 по 22 января украинцы в разных странах мира проведут акции, на которых будут стоять в "Цепи Единства с миром" рядом с узнаваемыми сооружениями в своих городах.
Участники будут держать флаг Украины, а также флаги страны, где проводится демонстрация, и других стран, поддерживающих наше государство.
"В настоящее время наше государство соборно со всем миром, оно выстояло и продолжает сопротивляться агрессору благодаря поддержке со стороны всего мира. Весь демократический мир сегодня объединен вокруг Украины. Наша страна благодарит мир за поддержку и за то, что благодаря ей она противостоит врагу", – отмечают организаторы масштабной кампании.
Россия стремится уничтожить население Украины и восстановить советский союз в тех географических границах к моменту распада, обращают внимание они.
"Сегодня важно остановить современную российскую федерацию, которая понимает исключительно язык силы. Этого можно достичь только путем победы украинской армии на поле боя, поэтому нам срочно нужно современное западное оружие и усиление экономических санкций", – объясняют цель демонстраций.
Украинцев приглашают присоединиться к акции в 25 странах и 47 городах:
Напомним, мы писали, что для украинцев в Европе запустили специальное приложение.