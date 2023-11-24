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Лаконичность и шрифты. Как правильно писать письма в организации Германии

Пятница 24 ноября 2023 07:46
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Лаконичность и шрифты. Как правильно писать письма в организации Германии Фото: Написание официального письма в Германии (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинским беженцам в Германии приходится переписываться с организациями по разным вопросам. Деловая переписка предусматривает соблюдение определенных стандартов.

Какие правила написания официальных писем в Германии следует учитывать украинцам, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrainianingermany.de.

Какая должна быть структура письма для организации

Деловое общение в Германии подразумевает определенную структуру официальных писем. Последовательное оформление поможет быстрее понять суть написанного и поспособствует более быстрому ответу.

Стандартная структура официального письма включает следующие основные части:

  • Полный адрес отправителя пишется в левом верхнем углу, нужно указать имя, адрес и номер телефона. Можно также добавить адрес электронной почты.
  • Полный адрес получателя пишется ниже адреса отправителя. Место и дата выравнивают справа.
  • Дату указывают в верхней правой части письма.
  • Тема должна выражать основную цель письма. Назвать можно кратко, но понятно.
  • Приветствие и обращение обязательны в начале обращения адресату. Это может быть Sehr geehrte Damen und Herren (Дорогие дамы и господа) или конкретная фамилия адресата.
  • Текст письма – в основной части письма следует использовать формальную лексику, следует избегать бытовых формулировок.
  • Завершение и прощание – письмо завершается соответствующими словами и прощанием, например Mit freundlichen Grüßen (С уважением). Следует писать формальные выражения.
  • Подпись и имя – нужно указать свое имя.

При написании письма в организацию существуют определенные нормы размеров и шрифта. Обычно используют лист формата А4. Размер шрифта Arial или Times New Roman – 12 пунктов. Поля должны быть отведены сверху, слева, справа и снизу.

Лаконичность и шрифты. Как правильно писать письма в организации Германии

Фото: Оформление документов в Германии (gettyimages.com)

Согласно стандартам, официальное письмо должно быть лаконичным и четким. Перед отправкой письма по почте следует посмотреть на образцы подписания конверта.

Какие фразы используют при переписке по электронной почте

При написании электронных писем в Германии также важно соблюдать лаконичность и четкость изложения.

Общая структура электронного письма в Германии может выглядеть так:

  1. Тема письма. Она должна быть короткой, но точно отражать содержание письма. К примеру, "Наша запланированная встреча 3 декабря".
  2. Приветствие. После приветствия ставится запятая: "Уважаемый господин Герхард," или "Здравствуйте, госпожа Ланге".
  3. Вводное предложение. Это краткое описание цели письма без подробностей. Например:
  • Их schreibe Ihnen in Bezug auf Ihre Anfrage vom 3 ноября. (Обращаюсь к вам в связи с вашим запросом от 3 ноября).
  • Ich danke Ihnen für Ihre E-Mail/Anfrage (Спасибо за ваше электронное письмо/запрос Ich danke Ihnen für Ihre E-Mail/Anfrage).
  • Ich schreibe Ihnen, weil (…) (Я пишу вам, потому что…).
  • Ich gerne (ein Folgetreffen vereinbaren möchte) (Я хотел бы (организовать следующую встречу).

Лаконичность и шрифты. Как правильно писать письма в организации Германии

Фото: Помощь украинцам в Германии (gettyimages.com)

  1. Основная часть. Здесь подробнее раскрывают мысли и предложения. Писать нужно сжато.
  2. Последнее предложение. Можно кратко подытожить свое обращение или выразить надежду на дальнейшее сотрудничество или ответ. В официальных письмах заключительное предложение может выглядеть так:
  • Ich freue mich darauf, bald von Ihnen zu hören. (Я с нетерпением жду вашего ответа).
  • Vielen Dank im Voraus (Заранее спасибо).
  • Bei weiteren Fragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. (Если у вас возникнут дополнительные вопросы, свяжитесь со мной).
  1. Прощание и имя. Заканчивается письмо формальным прощанием: Mit freundlichen Grüßen (С уважением), после чего указывают свое имя.

Вместе с тем в неформальном общении с друзьями для приветствия используют фразы "Liebe/r" или "Hallo…", а при прощании такие: Liebe Grüße (С наилучшими пожеланиями), Bis bald (До скорой встречи), Mach's gut (Береги себя).

Напомним, мы писали, сократят ли выплаты украинским беженцам в Германии. Власти назвали новые условия.

Также мы рассказывали, что украинским беженцам следует знать о правилах подработки в Германии.

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