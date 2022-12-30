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Билеты от 19 евро. Куда можно бюджетно полететь из Польши зимой

Фото: Аэропорт в Гданьске, Польша (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинцы, остающиеся в странах Европы из-за войны в Украине, могут бюджетно путешествовать самолетами. Зимой из Польши можно приобрести авиабилеты по цене от 19 евро.

Куда можно отправиться в путешествие по бюджетной цене, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на ryanair.com.

Ирландская авиакомпания Ryanair распродает дешевые билеты из Польши на зимний и весенний период. По одной из акций, до 9 января можно забронировать билеты на рейсы с 1 января по 28 февраля 2023 года. Стоимость зимних перелетов из городов Польши в аэропорты европейских стран – от 19 евро (89 злотых).

По другому предложению, которое продлится до 31 января 2023 года, билеты по цене от 27 евро доступны на период с 1 апреля по 30 июня 2023 года.

Фото: Примеры цен на рейсы по разным направлениям (скриншот РБК-Украина/ryanair.com)

Отправляться можно из 12 аэропортов Польши, в том числе из Варшавы, Гданьска, Кракова, Катовице, Лодзя, Люблина, Жешува, Познани, Вроцлава.

Большинство рейсов – в Великобританию и Ирландию. Также можно улететь в Париж, Неаполь, Турин, Пизу и Палермо (Италия), на Кипр, в Барселону, Эйндховен (Нидерланды).

На весенне-летний сезон также доступны дешевые билеты в Грецию, Хорватию, Болгарию.

Напомним, мы писали, как бюджетно посетить самые красивые города Польши зимой.

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