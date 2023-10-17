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Куда украинцам обращаться за бесплатным жильем в Чехии: список организаций

Фото: Украинцы в Чехии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Чехия остается одной из стран, куда больше всего едут украинские беженцы в поисках убежища. Бежавшим от войны первые 5 месяцев предоставляется бесплатное жилье.

Куда обращаться тем, кто имеет право не платить за размещение и дальше, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

Украинские беженцы в Чехии имеют право на бесплатное размещение в первые 150 дней. После этого нужно платить за жилье, помощь на аренду которого государство включает в финансовую помощь с учетом доходов получателя.

Бесплатно проживать в отелях или общежитиях после 150 дней имеют право уязвимые категории беженцев. Но часто владельцы заведений отказывают им в дальнейшем проживании. Куда можно обращаться в таком случае, сообщили в Министерстве внутренних дел Чехии.

"Уязвимые лица имеют право на бесплатное гуманитарное жилье даже после ограниченного периода, то есть даже спустя 150 дней. В случае, если поставщик жилья требует оплату за жилье, то эти лица могут обратиться в Региональный центр помощи Украине (KACPU) или в неприбыльные организации", – объяснили в ведомстве.

К каким еще организациям можно обратиться беженцам:

  • Centra pro podporu integrace cizinců (Центры поддержки интеграции иностранцев);
  • Sdružení pro integraci a migraci (Ассоциация интеграции и миграции);
  • Organizace pro pomoc uprchlíkom (Организация помощи беженцам);
  • International Organization for Migration (Международная организация по миграции);
  • Charita ČR (Благотворительная организация Чехии);
  • Человек в tísni ("Человек в беде");
  • Český červený kříž (Чешский Красный Крест);
  • Naděje ("Надежда").

Для того чтобы иметь право на бесплатное жилье, необходимо сообщить об уязвимости при подаче онлайн-заявки на финансовую помощь.

Бывают ситуации, когда в семье кто-то принадлежит к уязвимой категории, а другие – нет. В таком случае следует договариваться с администрацией гостиницы, разрешат ли беженцам остаться и за какую стоимость. Если цена не устроит, можно найти другое социальное жилье, а KACPU позволит перерегистрировать уязвимого члена семьи по новому адресу.

Между тем, опрос жителей Чехии показал, что поддержка бежавших от войны в Украине со временем существенно не уменьшается, но негативные настроения обостряются.

Напомним, мы писали, что в ряде стран Европы растет количество украинских беженцев. Украинцы продолжают массово ехать в Чехию, Германию и Нидерланды.

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Чехияжилье для переселенцев