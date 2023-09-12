Куда жаловаться на буллинг в немецкой школе: советы беженцам

Булинг украинских детей в школах за границей случается нередко. Детей могут оскорблять за внешний вид, незнание языка или непонимание местной культуры.
В то же время травле можно противостоять. Обратиться можно в администрацию школы и в специальные службы, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на ukrainianingermany.de.
Прежде всего следует обратиться к классному руководителю и администрации школы. Представители школы общаются с нападающим и контролируют дальнейшее поведение детей.
Немецкая ассоциация защиты детей "Новая украинская школа" разработала алгоритм действий для родителей, чьи дети страдают от травли:
За пределами школы украинские родители могут найти помощь:
Существует также круглосуточный кризисный чат, где можно получить психологические консультации для лиц до 25 лет (24/7, украинский или русский язык) по телефону +4915735993126 через WhatsApp или SMS.
Также работают телефоны доверия для родителей 0800 777 18 77 (с понедельника по пятницу с 9.00 до 17:00, на немецком или английском), также есть электронный адрес fraguns@elternhotline.de.
В случае нарушения прав граждан Украины за границей можно обращаться к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека по электронной почте hotline@ombudsman.gov.
Напомним, мы рассказывали, что еще в одной стране вводят изучение украинского языка.