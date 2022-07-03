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Найбільший лоукостер відмовляється від політики дешевих квитків: деталі

Фото: літак Boeing 737-8AS компанії Ryanair (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

Ryanair буде поступово підвищувати середню вартість квитків до 50-60 євро

Гендиректор лоукостера Ryanair Майкл О'лірі заявив, що ціна на квитки авіакомпанії невиправдано низька, і вартість перельотів будуть поетапно підіймати протягом п'яти років.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

В інтерв'ю виданню глава компанії сказав, що ціни за перельоти в Ryanair будуть рости.

"Вважаю абсурдним, що кожен раз, коли я лечу в лондонський аеропорт Станстед, поїздка на поїзді в центральну частину Лондона дорожче, ніж квиток на літак", – сказав О'лірі.

За словами гендиректора компанії, вартість квитків на рейси лоукостера будуть підняті з нинішнього середнього рівня у 40 євро до 50-60 євро.

При цьому Ryanair буде підвищувати вартість перельотів поступово: очікується, що цей процес займе до п'яти років. Причину зростання цін О'лірі пояснює поєднанням "структурно вищих" цін на нафту з підвищенням екологічних податків.

У Financial Times відзначають, що така заява О'лірі говорить про різку зміну політики лоукостера. Раніше директор компанії сам звинувачував інших перевізників в тому, що ті не можуть знизити ціни на перельоти.

Ryanair — компанія родом з Ірландії, головний її офіс знаходиться в Дубліні. Вважається лідером і законодавцем бюджетних авіаперельотів в Європі: протягом всієї своєї історії з 1984 року дешеві квитки були головною особливістю цієї авіакомпанії.

Відзначимо, аеропорти Європи охопили страйки, а рейси масово скасовують.

Тим часом інший лоукостер, WizzAir, продовжить видавати безкоштовні квитки українцям.

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