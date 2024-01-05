На шаг впереди. Как Украина вышла в мировые лидеры в цифровизации культуры

Украина и, в частности, Киев в мировом туризме широко известны тем, что цифровизация у нас продвигается очень активными темпами.

В колонке для РБК-Украина эксперт по виртуальному туризму Елена Чернега рассказывает, как этого удалось добиться, в чем страны Европы уже могут брать пример с нас, а что нам интересно перенять.

Как в Украине переносят культурное наследие в цифру

В цифровизации культурного достояния Украина занимает лидерские позиции в мире. И, по отзывам наших зарубежных коллег, за короткое время встала впереди европейских стран. Неоднократно приходилось слышать от наших друзей из западных музеев, которые знакомятся с украинскими цифровыми продуктами, фразу "А у нас такого нет!". И искренне интересуются, как реаллизовать подобное.

Хотя разные цифровые продукты были в Украине раньше, активно развиваться они начали с началом пандемии в 2020 году. Те туристы, которые привыкли ходить по музеям физически, привыкали к дистанционке, и создали запрос на посещение музеев виртуально. Сами туристические локации, которые искренне заинтересованы в гостях, постепенно начали конкурировать за посетителя и в онлайне.

Дальше началось полномасштабное вторжение, и в этот период Украина совершила в диджитализации большой скачок. Но уже в это время цель была другая: мы хотели задокументировать события, которые станут историей в будущем. И зафиксировать все в цифре для потомков.

Например, еще весной 2022 года, как только украинские защитники освободили Бучу и Ирпень, команда киевских волонтеров с помощью круговых 360-градусных панорам и видео из дрона начала документировать все разрушения, которые враг принес нашей столице и области. Так появился проект "Війна впритул". С его помощью энтузиасты из Kyiv Maps хотят показать мировому сообществу масштаб катастрофы, которую потерпела Украина из-за агрессии РФ.

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В целом они и множество других появлявшихся очень быстро проектов помогают всем нам с очень важной задачей: задокументировать и сохранить.

Рассмотрим, в чем страны Европы уже могут последовать примеру, а что нам интересно перенять у них?

Коллекции Лувра и артефакты археологии: интересные мировые кейсы

Портал всемирно известного музея "Лувр" в Париже (Франция) и база данных оцифрованных артефактов. База данных коллекции содержит записи более чем о 480 000 произведениях в Музее Лувра и Национальном музее Эжена-Делакруа. Он обновляется ежедневно и является результатом непрерывных исследований и документации, осуществляемых группами экспертов из обоих музеев.

Проект по реконструкции артефактов в виде костей в 3D музее " Smithsonian museum of natural history" (США) позволяет увидеть уникальные археологические находки, не посещая Соединенные Штаты. Национальный музей естествознания в Вашингтоне является неотъемлемой частью Смитсоновского института. Посещение бесплатно в течение целого года.

Оцифровка туристической локации Тадж-Махал (Индия), легендарное историческое достояние, отнесенное к списку Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это монумент, построенный императором Шах Джахан Мугалом в качестве мавзолея для своей персидской жены Мумтаз-Махал, также известной как Мутмаз-Ул-Замани, племянницы влиятельного царедворца при дворе индийского правителя. Сейчас можно виртуально прогуляться и осмотреть все локации в деталях.

Храмы и музеи в цифре. Что покажет миру Украина

Приведенные примеры интересны, но Украина в использовании технологий пошла вперед и прямо сейчас формирует цифровые креативные туристическо-культурные продукты. Могу уверенно сказать, что в столицах восточной Европы нет аналогов по оцифровке как, скажем, в Киеве.

Например, в туристско-культурном хабе собран не просто оцифрованный контент по историческим локациям, памятникам, музеям, архитектурным сооружениям и так далее, а созданы целые цифровые продукты: оцифрованные туристические маршруты, онлайн-музеи, спецпроекты о культурном достоянии и истории, квест-экскурсии.

Другие регионы Украины также достаточно мощно развиваются в направлении цифровизации: Ивано-Франковская, Львовская, Одесская и другие.

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К примеру, проект "Музей в смартфоне" в пяти музеях Прикарпатья:

отдельные экспозиции Музея истории города Коломыи;

"Галичина могила" в селе Крилос;

Косовский музей народного искусства и быта Гуцульщины;

Или оцифровка историко-архитектурных памятников во Львовской области, где проводились реставрационные работы:

храм Святого Иосифа в Подгорцах, который 270 лет назад построили в стиле итальянского барокко по заказу Вацлава Живусского;

Я уверена, что после войны и нашей победы мы составим достойную конкуренцию в туризме, когда к нам приедет больше путешественников. Впрочем, многие туристы приезжают в Украину и сейчас. Да и уже сегодня посетители могут путешествовать по нашим музеям и другим интересным местам нашей страны в онлайне.

Раньше мы писали о топе интересных локаций в Украине, где можно побывать виртуально.

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