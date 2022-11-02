Кредит или алименты. Как проверить запрет на выезд за границу

Украинцы, имеющие долги или не уплаченные алименты, могут иметь ограничения на выезд за границу. Проверить запрет на пересечение границы возможно онлайн.

Что следует знать о правилах выезда и на кого может быть наложено ограничение, TRAVEL РБК-Украина ообщает со ссылкой на юриста Викторию Коретник.

Предусмотрено несколько случаев, когда может быть наложен запрет. Среди них – долги, неуплаченные алименты, отмечает специалист.

Об ограничениях на выезд можно узнать несколькими способами. Один из них – подать письменный запрос (лично или по почте в конверте) в Государственную пограничную службу Украины.

Также можно проверить самостоятельно онлайн:

• Реестр должников;

• Реестр судебных решений;

• Реестр исполнительных производств;

• Реестр задолженности по налогам;

• Реестр по штрафам за нарушение ПДД.

Ограничить право лица свободно выезжать за границу в случае неуплаченного долга может только суд, объясняет специалист.

"Наличие задолженности перед банком или МФО не влияет на выезд из страны, а банк не может запретить свободу перемещений. Запрет на выезд за границу за долги, связанные с ипотекой или каким-либо другим кредитом, выносится только в судебном порядке", - отмечает Виктория Коретник.

Фото: Проверка на границе (gettyimages.com)

Она объясняет: если банк направляет уведомление о задолженности, дело может дойти до суда, а соответственно – и до исполнительного производства, ареста счетов, другого имущества и ограничения права выезда за границу.

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