Лучше онлайн. Какие правила возврата товара действуют в Германии

В Германии временное убежище нашли 1,1 млн украинцев. Совершая покупки в магазинах и онлайн, большинство не знают о своих потребительских правах.

Как вернуть товар, который не подошел или не понравился, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Telegram-канал "Германия/Украина/Беженцы".

Какие покупки можно вернуть без объяснения причины

В Германии покупатель имеете право расторгнуть договор на покупку товара при определенных условиях. Например, отказаться от купленного товара без объяснения причин. Это право не действует при заключении договора о покупке товара между двумя частными лицами.

В каких случаях можно расторгнуть договор на покупку товара:

Покупка по интернету или телефону . Можно расторгнуть дистанционный договор. Право на расторжение ействует также для договоров, заключенных вне стационарных торговых точек. Например, при заказе кофеварку в онлайн-магазине или оформлении подписки на журнал на улице от этих покупок можно отказаться.

. Можно расторгнуть дистанционный договор. Право на расторжение ействует также для договоров, заключенных вне стационарных торговых точек. Например, при заказе кофеварку в онлайн-магазине или оформлении подписки на журнал на улице от этих покупок можно отказаться. Товар, купленный в магазине. Многие ошибочно думают, что его можно вернуть без объяснения причины. Но это не так – по закону розничные продавцы не обязаны принимать товар обратно и возмещать покупную цену. Однако можно спросить о такой возможности: продавцы часто добровольно принимают товар обратно или предлагают обмен.

Фото: Покупки онлайн в Германии (unsplash.com/le-buzz-studio)

Какие правила возврата товара действуют в Германии

Покупатель должен сообщить продавцу о своем отказе от договора. Намного надежнее делать это по электронной почте или заказным письмом, и продавец подтвердит отмену. Так можно доказать, что продавец получил сообщение о желании отменить покупку.

Продавец не обязан возвращать деньги, пока не получит товар обратно или доказательства, что он отправлен.

Если не удается расторгнут договор на покупку товара, обращаться можно в Центр по защите прав потребителей.

Если за доставку товара изначально платил покупатель, он может потребовать от продавца возмещения этих расходов после отмены заказа. Если продавец отказывается, расходы ложатся на покупателя. Если покупатель повредил товар, то он должен заплатить за потерю его стоимости.

На расторжения договора на покупку товара отводится 14 дней с момента его получения. Для соблюдения этого срока достаточно отправить письмо об аннулировании покупки.

Если товар пришел покупателю с браком, продавец должен заменить или отремонтировать. О правах на обмен товара можно узнать на специальном сайте.

Напомним, мы писали, за какое поведение в Германии штрафуют на суммы до 50 тысяч евро.