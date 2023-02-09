Пейзажи зимнего Подолья. Украинцев приглашают в ретро-тур со старинным паровозом

"Укрзализныця" устравивает ретро-тур выходного дня – путешественники отправятся по живописному маршруту Подолья в поезде со старинным паровозом.

Путешествие по маршруту Гайворон-Бершадь пассажирам организуют 18 февраля, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Экскурсионный поезд "Гайворонский экспресс" снова повезет пассажиров под настоящим 70-летним паровозом по маршруту Подолья. На этот раз – с зимними пейзажами.



"Легендарный Гайворон – сердце украинских узкоколейок – ждет гостей со всей Украины. Вы получите незабываемую поездку по самой длинной узкоколейке в Европе по маршруту Гайворон – Бершадь и обратно", – отмечают в "Укрзализныце".

Во время поездки предусмотрена развлекательная программа и горячее питание.

Пассажиры, желающим присоединиться к ретро-туру, должны заполнить форму. После этого на электронную почту придет подробная информация о поездке.

Стоимость билета на поезд под паровозом – 215 грн, дополнительно – 450 грн за культурно-развлекательную программу и горячее питание. Полная стоимость поездки составляет 665 грн.

Фото: Ретро-тур по узкоколейке (t.me/UkrzalInfo)

Добраться в Гайворон можно спецпоездом в составе нескольких железнодорожных вагонов из Киева и Винницы. Трансфер оплачивается раздельно.

Билеты на ретро-поезд и трансфер уже в продаже, количество мест ограничено, предупреждают в "Укрзализныце".

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