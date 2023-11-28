С каждой неделей дороже. Сколько стоит отдых на уикенд в Карпатах в декабре

Карпаты засыпало снегом, что для многих любителей гор является сигналом планировать выходные. Спрос на зимний отдых в этом году растет, а вместе с ним – и стоимость проживания.

РБК-Украина рассказывает, сколько стоит провести уикенд среди заснеженных гор в декабре.

Украинцы активно бронируют жилье для отдыха в Карпатах

Украинцы активно бронируют отдых в Карпатах на новогодние даты. Спросом пользуются как номера в дорогих отелях, так и частные усадьбы. Некоторые отели поднимают цены на 10–30%. Усадьбы тоже дорожают.

Прошлый туристический зимний в Карпатах был очень провальным из-за отключения света, так как большинство усадеб работают на электрическом отоплении. Вдобавок к этому долго не было снега, рассказывал ранее в комментарии РБК-Украина основатель туристического портала "На море и в горы" Алексей Войцеховский.

В этом сезоне ситуация изменилась – летний всплеск туризма в Карпатах показал, что, несмотря на войну, людям нужно отдыхать. Поэтому на этот зимний сезон идет активное бронирование.

"У многих владельцев жилье полностью забронировано с 20 декабря до Рождества (7 января). В начале месяца на новогодний период были забронированы все места в каждой десятой усадьбе", – поделился он.

По его наблюдениям, цены на проживание поднимутся на 20% по сравнению с осенним периодом и вернутся к уровню зимних цен в 2022 году. В то же время, на Новый год и Рождество стоимость проживания может возрасти и в два раза.

Фото: Отель в Карпатах (facebook.com/korunaua)

Самые популярные локации в Карпатах – вокруг Буковеля. Многие отдыхающие выбирают Татаров, Яблуницу, Микуличин, Ворохту, потому что они ближе к курорту, но цены там ниже, говорит специалист. Также туристы часто выбирают отдых в Славском во Львовской области, Пилипце и Драгобрате на Закарпатье.

По словам Алексея Войцеховского, зимой проживание в частных усадьбах будет стоить примерно от 1200 грн/сутки в номере на двоих без питания.

Сколько стоит отдых в Карпатах в декабре

По данным сайта booking.com, в Буковеле на 9-10 декабря недоступно 99% мест в отелях 4* и 5*. На 16-17 декабря недоступно 94% вариантов такого размещения. В то же время цены пока ниже, чем на даты ближе к Рождеству и Новому году.

Например, в отеле Radisson Blu Bukovel 5* рядом с подъемником №7 на 2-3 декабря улучшенный номер на двоих стоит 6777 грн за одну ночь, на 9-10 декабря – 7957 грн, на 16-17 декабря – 9207 грн. Завтрак отдельно – 500 грн.

В 4* спа-отеле Marion Spa, который находится в 5 минутах ходьбы от подъемника, доступны лишь несколько номеров на даты выходных в декабре. Цены колеблются от 5400 грн до 8000 грн в сутки. В частности, на даты 15-17 декабря остался номер люкс с доступом в спа-центр за 13 885 грн (за две ночи) – после скидки 30%.

Фото: Курорт Буковель (booking.com)

В 4* спа-отеле Diamond Black (2 км от центра) две ночи с 8 по 10 декабря и на 15-17 декабря обойдутся от 6200 грн в двухместном номере с завтраками.

На других курортах выбор мест больше, а цены ниже. Например, двое суток в гостинице "Сказка Карпат" на Драгобрате в Закарпатье обойдутся в 4000 грн на двоих в номере-стандарт на даты 8-10 декабря, 9000 грн за трое суток на даты 15-18 декабря. Завтрак и ужин включены.

В отеле "Оселя Драгобрат" две ночи в номере-стандарт на даты 8-10 декабря обойдутся в 4000 грн, на следующие выходные – так же. Двухразовое питание включено.

Фото: Отель на Драгобрате (booking.com)

Более доступный по цене отдых и на других популярных курортах. К примеру, в Славском Львовской области две ночи в отеле Pogar White на даты 8-10 декабря обойдутся в 3600 грн. Такая же цена и на 15-18 декабря. Завтрак включен.

В гостиничном комплексе "Двор княжей короны" со спа-центром в Славском в выходные остался небольшой выбор номеров. Например, за сутки с 9 декабря номер "люкс" обойдется в 3500 грн с завтраком. На даты 15-17 декабря двухместный номер с 1 кроватью обойдется в 5600 грн за двое суток.

Напомним, мы писали, сколько стоит отдых в Карпатах на новогодние праздники этого года.

Также мы рассказывали, что украинцам стоит учесть, планируя путешествия, ведь в этом году религиозные праздники будут отмечать по новому календарю.

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