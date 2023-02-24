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Конкуренция за кадры. Как быстро украинцы находят работу в Польше: опрос

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Пятница 24 февраля 2023 19:53
Конкуренция за кадры. Как быстро украинцы находят работу в Польше: опрос Фото: Трудоустройство в Польше (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Почти половина украинцев находят работу в Польше сразу после приезда. Вместе с тем работодатели не могут найти сотрудников месяцами.

Сколько времени нужно украинцам, чтобы найти работу в Польше, TRAVEL РБК-Украина рассказали в международном агентстве Gremi Personal.

Аналитический центр компании исследовал, сколько времени нужно украинцам, чтобы найти работу в Польше. В течение 2022 года с помощью компании трудоустроились 11 тысяч украинцев. Опрос показал, что:

  • 41% процент трудоустроенных находят работу в течение первой недели после приезда;
  • 26% опрошенных потратили около двух недель;
  • 25% респондентов нашли работу за месяц;
  • 6% пришлось искать трудоустройство более 2 месяцев;
  • в 2% этот поиск работы продолжался более 3 месяцев.

В то же время в агентстве опросили около 50 руководителей из разных департаментов, чтобы узнать, сколько времени они ищут в свои команды работников – специалистов средней и высокой квалификации. Потому что поиск работников рабочих специальностей гораздо легче с точки зрения рекрутации. Оказалось, что:

  • 50% респондентов нужно 2-4 месяца;
  • 33% говорят, что этот процесс занимает 1-2 месяца;
  • 17% руководителей обычно ищут специалиста более 3 месяцев.

Почти половина (43%) руководителей проводят 5-7 собеседований, пока отберут нужного специалиста. 34% опрошенных говорят, что собеседуют 3-5 работников, 23% обычно достаточно 1-2 собеседования.

Конкуренция за кадры. Как быстро украинцы находят работу в Польше: опросИнфографика: Опрос о темпах трудоустройства (предоставлена РБК-Украина)

"Чем выше квалификация, тем дольше продолжается поиск специалиста. Бизнес в Польше конкурирует не только за украинцев на низкоквалифицированные работы, но и готов нанимать специалистов, обладающих высокими профессиональными навыками. Однако барьером в получении хорошей должности в основном является языковой вопрос", – замечает директор департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда.

Напомним, мы писали, какие минимальные зарплаты в странах ЕС .

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