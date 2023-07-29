Кому могут запретить въезд в Украину: юрист назвала основные причины

При пересечении украинской границы существует вероятность того, что человека не пустят в страну. Но по украинским законам касается это только иностранцев, а граждан Украины не впустить домой не могут.
В колонке для РБК-Украина адвокат и старший юрист АО "Expatpro" Екатерина Затулко рассказала об основных причинах, почему могут запретить въезд в Украину и как поступить в таких случаях.
В целом запрет на въезд – это ограничительное мероприятие, которое могут применить в соответствии с законодательством Украины только к иностранцам и лицам без гражданства. Запрет въезда не применяется к гражданам Украины.
"Запретить въезд иностранцам могут органы Государственной пограничной службы Украины, Государственной миграционной службы Украины, Национальной полиции Украины и Службы безопасности Украины", – отмечает юрист.
Запрет въезда применяется:
Обратите внимание. Эти причины не касаются лиц, просящих о предоставлении убежища, дополнительной защиты или статуса беженца.
По словам собеседницы, запрет на въезд может быть применен сроком на 1, 3, 5 и 10 лет в зависимости от того, на каком основании он налагается.
"При этом следует различать решение о запрете въезда и решение об отказе во въезде. Это разные вещи", – обращает внимание Екатерина Затулко.
Запрет во въезде – это мера административной ответственности, применяемая во время определенного срока (1, 3, 5 или 10 лет) при наличии оснований, предусмотренных законодательством.
Отказ во въезде – это одноразовая административная мера, которую применяют, если иностранец не может подтвердить цель приезда, не имеет достаточно средств для пребывания в Украине, пересекает границу, если ему ранее запретили въезд.
Если отказ во въезде не основан на запрете пересечения границы, то можно доработать свои документы, подтверждающие цель въезда и финансовое обеспечение (например, дооформить приглашение на въезд или получить новую банковскую выписку или гарантийное письмо от принимающей стороны), и еще неограниченное количество раз попытаться пересечь границу на другом пункте пропуска и в другое время", – объясняет юрист.
Решение о запрете въезда можно обжаловать в административном порядке в орган, выше принятого решения или в суд. При этом в период обжалования решения лицо не будет иметь права въезжать на территорию Украины.
"Административная процедура обжалования быстрее судебной – обычно жалобы рассматриваются в течение месяца. Судебное обжалование может занять как несколько месяцев, так и год, в зависимости от загруженности суда. Но судебное обжалование эффективнее административного, ведь суды чаще выносят решения в пользу лица", – добавляет эксперт.
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