Кому могут запретить въезд в Украину: юрист назвала основные причины

При пересечении украинской границы существует вероятность того, что человека не пустят в страну. Но по украинским законам касается это только иностранцев, а граждан Украины не впустить домой не могут.

В колонке для РБК-Украина адвокат и старший юрист АО "Expatpro" Екатерина Затулко рассказала об основных причинах, почему могут запретить въезд в Украину и как поступить в таких случаях.

Какие бывают причины запрещения въезда в Украину

В целом запрет на въезд – это ограничительное мероприятие, которое могут применить в соответствии с законодательством Украины только к иностранцам и лицам без гражданства. Запрет въезда не применяется к гражданам Украины.

"Запретить въезд иностранцам могут органы Государственной пограничной службы Украины, Государственной миграционной службы Украины, Национальной полиции Украины и Службы безопасности Украины", – отмечает юрист.

Запрет въезда применяется:

в интересах обеспечения национальной безопасности Украины или охраны общественного порядка или борьбы с организованной преступностью;

или охраны общественного порядка или борьбы с организованной преступностью; с целью обеспечения здравоохранения , защиты прав и законных интересов граждан Украины и других лиц, проживающих в Украине;

, защиты прав и законных интересов граждан Украины и других лиц, проживающих в Украине; если в ходатайстве о въезде в Украину такое лицо подал о себе заведомо ложные сведения или поддельные документы;

если паспортный документ такого лица, виза подделаны, испорчены или не соответствуют установленному образцу или принадлежат другому лицу;

или принадлежат другому лицу; если такое лицо нарушило правила пересечения границы , таможенные правила, санитарные нормы или правила или не выполнило законных требований должностных и должностных лиц Государственной пограничной и/или таможенной службы;

, таможенные правила, санитарные нормы или правила или не выполнило законных требований должностных и должностных лиц Государственной пограничной и/или таможенной службы; если раньше, находясь в Украине, иностранец или лицо без гражданства не выполнил решение суда или решения органов государственной власти, уполномоченных налагать административные взыскания, или лицо имеет иные не исполненные имущественные обязательства перед государством, физическими или юридическими лицами;

или решения органов государственной власти, уполномоченных налагать административные взыскания, или лицо имеет иные не исполненные имущественные обязательства перед государством, физическими или юридическими лицами; в случае, если такое лицо с нарушением установленного законодательством Украины порядка совершило въезд на временно оккупированную территорию Украины или в район проведения антитеррористической операции или выезд из них или предприняло попытку попасть на эти территории вне контрольных пунктов въезда-выезда.

Обратите внимание. Эти причины не касаются лиц, просящих о предоставлении убежища, дополнительной защиты или статуса беженца.

Фото: По законам, гражданам Украины не могут запрещать въезд в родную страну (Getty Images)

По словам собеседницы, запрет на въезд может быть применен сроком на 1, 3, 5 и 10 лет в зависимости от того, на каком основании он налагается.

"При этом следует различать решение о запрете въезда и решение об отказе во въезде. Это разные вещи", – обращает внимание Екатерина Затулко.

Запрет во въезде – это мера административной ответственности, применяемая во время определенного срока (1, 3, 5 или 10 лет) при наличии оснований, предусмотренных законодательством.

Отказ во въезде – это одноразовая административная мера, которую применяют, если иностранец не может подтвердить цель приезда, не имеет достаточно средств для пребывания в Украине, пересекает границу, если ему ранее запретили въезд.

Если отказ во въезде не основан на запрете пересечения границы, то можно доработать свои документы, подтверждающие цель въезда и финансовое обеспечение (например, дооформить приглашение на въезд или получить новую банковскую выписку или гарантийное письмо от принимающей стороны), и еще неограниченное количество раз попытаться пересечь границу на другом пункте пропуска и в другое время", – объясняет юрист.

Решение о запрете въезда можно обжаловать в административном порядке в орган, выше принятого решения или в суд. При этом в период обжалования решения лицо не будет иметь права въезжать на территорию Украины.

"Административная процедура обжалования быстрее судебной – обычно жалобы рассматриваются в течение месяца. Судебное обжалование может занять как несколько месяцев, так и год, в зависимости от загруженности суда. Но судебное обжалование эффективнее административного, ведь суды чаще выносят решения в пользу лица", – добавляет эксперт.

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