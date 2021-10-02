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Колосальні втрати. Названо країни, які найбільше постраждали від відсутності туристів

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Субота 02 жовтня 2021 13:31
Колосальні втрати. Названо країни, які найбільше постраждали від відсутності туристів Фото: Жителі курортних країн просять допомогти відродити туризм (колаж РБК-Україна)
Автор: Катерина Гончарова

Які популярні напрямки зіткнулися з потужною кризою через обмеження

Збиток, завданий глобальній туристичній індустрії пандемією COVID-19, важко повністю оцінити кількісно. Але справедливо сказати, що наслідки торкнулися кожної людини, залученої в цей сектор.

Авіалінії, круїзні компанії, готельні компанії та туристичні корпорації зазнали величезних збитків і скоротили витрати скрізь, де тільки могли, щоб залишитися на плаву. Але як щодо цілих країн, які залежать від туризму як основного або одного із головних джерел коштів для економіки?

Команда сайту Next Vacay підрахувала, які з популярних туристичних напрямків світу найбільше постраждали від пандемії і якого саме збитку їм було завдано. Досліджуючи це питання, редакція сайту виявила результати приголомшливих економічних втрат, мільйони втрачених відвідувачів і втрату сотень тисяч робочих місць.

Місцеві стали писати "S.O.S. "Help"на пляжному піску

Як відзначають на сайті, в деяких раніше популярних місцях відпочинку місцеві жителі, які залежать від регулярного припливу туристів і страждають від обмежень, почали писати на піску повідомлення, такі як "S.O.S.", "Help" і "We Need You".

Відео: У деяких курортних країнах місцеві жителі почали залишати написи "Допоможіть" на пісках пляжів (youtube.com/Next Vacay)

"Це підкреслює, що, хоча останні 18 місяців були важкими випробуваннями для людей, які не могли відпочивати, справжні страждання відчуваються в тих місцях, які щосили намагаються вижити без відвідувачів. Тепер, коли вакцинація набула широкого поширення, обмеження на поїздки ослаблені та все більше людей знову почали подорожувати, варто пам'ятати, що деякі напрямки потребують ваших туристичних коштів більше, ніж інші", — йдеться у повідомленні.

Хто найбільше постраждав від пандемії: список країн

За загальними фінансовими втратами Таїланд займає перше місце у списку. При скороченні числа відвідувачів на 83% протягом 2020 року країна втратила приблизно 13,54 мільярда доларів (зниження на 21,9%), які могли б надійти від туризму. До пандемії та обмежень на туризм припадало близько 21% валового внутрішнього продукту (ВВП) Таїланду.

У досить поганому становищі опинилися і Філіппіни. Зіткнувшись з падінням числа відвідувачів на 82%, економіка країни минулого року недоотримала 9,76 млрд доларів доходу. У період до пандемії туризм приносив 25% ВВП країни.

Колосальні втрати. Названо країни, які найбільше постраждали від відсутності туристівФото: Країни, які за підрахунками Next Vacay постраждали від обмежень найбільше (скріншот з сайту nextvacay.com)

Малайзія втратила 9,08 мільярда доларів, оскільки щомісячна кількість відвідувачів там знизилася з 2,17 мільярда у 2019 році до 361 060 у 2020-му.

Макао - цей напрямок з найвищою часткою ВВП, отримуваної від туризму - 72%. Він знизився з 3,28 мільйона відвідувачів у 2019 році до 59 412 у 2020 році, тобто на 85%.

Карибський острів Барбадос, який у 2020 році втратив близько половини свого щомісячного обсягу відвідувачів, покладається на туризм, що приносить понад 36% ВВП.

На Ямайці туризм до пандемії приносив майже 35% річного ВВП, а щомісячний обсяг іноземних відвідувачів знизився на 69% у 2020 році в порівнянні з попереднім роком.

На 10 місці в списку від Next Vacay опинилася Греція. Далі йдуть Шрі-Ланка, Португалія, Нова Зеландія, Пуерто-Ріко та Мальта.

Нагадаємо, раніше ми писали, як острів Маврикій перетворився на локацію для недорогого відпочинку.

Також повідомлялося, що Тури в Єгипет рекордно подешевшали в жовтні.

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