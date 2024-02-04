Коллекция впечатлений. Почему много людей стремятся посетить все страны мира

Путешествия по миру для многих стали обыденностью, а для некоторых – и самым большим увлечением и коллекционированием впечатлений. Количество людей, посетивших все страны мира, ежегодно растет.

Почему много людей стремятся побывать едва ли не везде на планете, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на cnn.travel.

Путешествия как коллекционирование стран

Число людей, которые посетили 195 признанных ООН стран и территорий, достигает 400. По информации платформы для отслеживания путешествий NomadMania, в 2023 году еще 50 человек присоединились к перечню путешественников-рекордсменов.

Первым человеком, посетившим все страны мира, считается финский писатель Раули Виртанен. Все на то время признанные ООН 170 стран он посетил до 1988 года. С тех пор добавлял в "коллекцию" новые места. Свое желание увидеть каждую страну он объяснил "чрезвычайным интересом и мышлением коллекционера".

Идея о том, что страны можно "коллекционировать", возникла гораздо раньше, чем ее озвучил Раули Виртанен. В частности, с 1954 года действует организация для людей, посетивших 100 или более стран и территорий мира Travellers' Century Club (TCC). Позже появились другие платформы – например туристическое сообщество Most Travelled People и Nomad Mania.

Фото: Туристы в Новой Зеландии (pixabay.com)

Доступность путешествий способствует осуществлению мечтаний

Преподаватель туризма в Каледонском университете Глазго Майкл О'Риган считает, что люди всегда имели интерес к путешествиям, но исторически путешествовать могли только те, кто имел финансовые ресурсы, гибкость карьеры и крепкое здоровье. Сегодня все больше людей могут зарабатывать во время путешествий, а некоторые решают исследовать мир после выхода на пенсию.

Он обращает внимание, что в прошлом путешественники сталкивались с визовыми проблемами и нуждались в "сильном" загранпаспорте. Сегодня, благодаря лоукост-авиакомпаниям, получению визы по прибытии и системам онлайн-бронирования путешествия стали более доступными.

Лишь пандемия COVID-19 создала определенные трудности, поставив путешествия "на паузу" из-за закрытия границ и локдауны.

Американец Патрик Гиллиленд осуществил свою мечту посетить все страны в 2023 году. Хотя долгое время сомневался в том, что замысел возможно реализовать.

"Я считал, что некоторые места будут слишком опасны или туде невозможно получить визу", – пояснил он.

Многие решились на рекорд после посещения значительного количества стран. Большую роль в росте числа таких путешественников сыграли социальные сети.

"Появление платформ социальных медиа, таких как Instagram и TikTok, означает, что кого-то постоянно будут вдохновлять другие, стремящиеся посетить различные локации по всему миру. Теперь это кажется более доступным и осуществимым, чем когда-либо", – отметил Майкл О'Риган.

Однако важно признать, что эта доступность ограничена только теми, кто имеет финансовые возможности для частых путешествий и паспорта, разрешающих въезд в разные страны.

Фото: Посещение локаций в Африке (pixabay.com)

Не каждый имеет возможность путешествовать по миру

Первый путешественник ко всем странам Раули Виртанен, родившийся в богатой стране, говорит, что испытывает чувство вины, что принадлежит к меньшинству людей, которые могут путешествовать куда им вздумается. Поэтому он никогда не говорит людям в более бедных странах, что посетил все страны мира.

"Мне очень повезло. У меня были редакторы, которые подписывали мои командировочные расходы и принимали мои идеи о поездках в далекие страны, чтобы мои читатели и зрители знали, что происходит", – отмечает он.

Путешественник из Ямайки Ромейн Уэлдс имел ограниченные возможности исследовать мир, пока не переехал в США в 2007 году и не начал работать в авиакомпании. Он начал путешествовать благодаря бесплатным и льготным рейсам на своей работе. Ромейн Уэлдс посетил 100 стран, а затем задался целью посетить остальные 95 стран, признанных ООН, став первым ямайцем и жителем Карибского бассейна, который этого достиг.

Путешественники тратят разное время, чтобы посетить каждую страну мира. Уэллс смог осуществить этот план примерно за 15 лет, Гиллиленду понадобилось около 40 лет.

Некоторые путешественники соревновались, чтобы достичь этого за рекордные сроки – например, Тейлор Демонбреун из Канады владеет титулом "скорейшего времени для посещения всех суверенных стран", достигнув цели за 1 год и 189 дней.

Фото: Древний город Петра в Иордании (gettyimages.com)

"Прыгают из страны в страну и делятся селфи"

Рост количества людей, стремящихся посетить все страны мира, которые "прыгают" из страны в страну и делятся только селфи, вызывает беспокойство у "коллекционеров". Они отмечают, что совершить этот "подвиг" стало удивительно легко, имея достаточно средств и загранпаспорт.

"Мы больше не "племя" путешественников с путеводителями Lonely Planet, которые носят рюкзаки. Меняются мотивы. Большинство все еще любознательные исследователи, но тщеславие одерживает верх сейчас, когда путешествие становится таким легким", – обращает внимание Раули Виртанен.

Хотя некоторыми путешественниками может руководить сильное желание посетить каждую страну, О'Риган выражает обеспокоенность, что погоня за "коллекционированием" стран может привести к поверхностным путешествиям, пренебрегая глубоким пониманием культуры.

"Есть стимул быстро "прыгать" по регионам и рисковать именно тем, от чего мы хотим поправиться: физическим и психическим выгоранием. Это недооценивает потенциал путешествий для культурного обмена, саморефлексии и концепции медленного путешествия", – предупреждает преподаватель туризма.

Путешественники-"коллекционеры" считают, что "гонки" вокруг мира – это пустая трата денег и отмечают важность наслаждаться путешествием в умеренном темпе.

Фото: Туристка в США, Алабама (unsplash.com)

Что считается "посещением" страны

Идея того, что является настоящим "визитом", была горячей темой для дискуссий в последние годы, и многие путешественники не согласны с тем, какими должны быть критерии.

В прошлом году NomadMania подготовила подробные рекомендации по этой теме после опроса своих пользователей в 2022 и 2023 годах.

"Для меня было важно узнать как можно больше о каждой стране, которую я посещаю", – говорит Гиллиланд.

Ему приходилось проводить в стране до шести недель, выполняя задачи, но в меньших странах, таких как Монако и Люксембург, проводил всего полдня.

"Я считаю, что остановки в аэропортах и транзитные переезды не подпадают под понятие "посещения". Но однодневные поездки в меньшие страны, такие как Науру, Сан-Марино, Андорра, Лихтенштейн или Люксембург – это нормально. Настоящий путешественник остается на дни или недели в таких местах, как Лагос, Мумбаи, Монголия, Колумбия", – отмечает Виртанен.

Поскольку все больше путешественников, которым раньше мешали закрытие границ и политические беспорядки, теперь могут вычеркнуть свои "финальные" страны, ожидается, что список побывавших в каждой стране вырастет в 2024 году.

Достижения таких людей, как Гиллиланд, Виртанен и Велдс, вероятно, вдохновят на подобные путешествия других людей или создадут новые вызовы в ближайшие годы, способствуя конкуренции за титулы и рекорды. Раули Виртанен призывает тех, кто ставит своей целью посетить каждую страну, найти способы внести вклад, чтобы улучшить жизнь тех, кто не может позволить себе путешествовать.

Напомним, мы писали, почему в туристических местах мира запрещают селфи. В погоне за идеальным кадром многие погибают.

Также мы рассказывали о 10 наименее посещаемых странах на планете. Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO) определила 10 направлений, которые меньше рискуют пострадать от чрезмерного туризма.