Сказочные замки и сады. Лучшие локации Германии для путешествия на выходные

Германия – одна из лучших стран для культурно-познавательного туризма, где есть много исторических достопримечательностей, входящих в список наследия ЮНЕСКО. Вдобавок к этому есть множество парков и природных локаций, где можно провести выходные с семьей.

Какие лучшие места в Германии для однодневного путешествия, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrainskagazeta.de.

Замок Нойшванштайн – из мультфильмов Диснея

В Германии много величественных замков, но замок Нойшванштайн самый интересный. Эту сказочную локацию многие знают из самых известных в мире мультфильмов Диснея. Это одна из популярнейших туристических локаций страны. Ежегодно замок посещают более 1,3 млн туристов.

Здание спроектировали по заказу баварского короля Людвига II Виттельсбаха. Его начали возводить в 19 веке на месте двух крепостей, от которых в то время оставались только руины. Замок должен был быть копией средневекового рыцарского замка. Все запланированные работы так и не были завершены. Но, несмотря на это, сказочный замок с конца 19 века "зарабатывает" на туристах.

Фото: Замок посещают более 1 млн туристов (wikipedia.org)

Кельнский собор – самая известная достопримечательность Германии

Это самый известная достопримечательность Германии и один из самых красивых храмов в мире. Строительство Кельнского собора заняло более 600 лет. Долгое время он был самым большим зданием на планете, а сейчас занимает второе место в Европе и третье в мире. Высота собора достигает 157 м. Крупнейший на планете колокол Святого Петра находится в Кельнском соборе.

Достопримечательность посещают около 20 тысяч человек ежедневно.

Фото: Кельнский собор (pixabay.com)

3. Третий по популярности в Европе парк развлечений

"Европа-парк" в Русте – третий по популярности парк развлечений в Европе. Его открыли в 1975 году. Парк имеет 18 тематических зон, где работают около 100 аттракционов, несколько шоу и 13 американских горок. Еще там есть 6 отелей, кемпинг, кинотеатр и конференц-центр и аквапарк.

В 2022 году парк принял 5,4 млн посетителей.

Фото: Парк развлечений в Германии (facebook.com/HalloTourist)

4. Бранденбургские ворота

Бранденбургские ворота – известнейший символ Берлина. Ворота спроектировал архитектор Карл Готтард Лангганс по мотивам Акрополя. Украшением ворот является колесница, которой управляет богиня победы Виктория. На внутренних стенах изображены подвиги Геракла.

С 1989 года ворота стали одним из основных символов воссоединения Германии.

Фото: Символ Берлина (pixabay.com)

5. Истсайдская галерея на Берлинской стене

East Side Gallery – это галерея-памятник свободы, созданная художниками со всего мира на участке Берлинской стены длиной 1316 м. Ее можно увидеть недалеко от Восточного железнодорожного вокзала в Берлине. Это, пожалуй, самая большая в мире галерея изображений под открытым небом.

Фото: Истсайдская галерея (pixabay.com)

6. Лорелея – скала русалки

Эта вертикальная скала высотой 132 м известна из легенд о русалке, которая своим пением заманивала плывущих по Рейну рыбаков.

С вершины скалы отрываются живописные виды, благодаря которым это место является одним из самых посещаемых мест среди туристов в Германии.

Фото: Замок неподалеку от скалы Лорелея (pixabay.com)

7. Майнау – остров цветов

На границе Германии, Австрии и Швейцарии у подножия Альп находится самое большое в стране Боденское озеро. В средние века остров принадлежал тевтонским рыцарям. На месте средневекового замка построен дворец и колокольня.

Фото: Остров цветов в Германии (pixabay.com)

В настоящее время остров принадлежит частным лицам, создавшим здесь захватівающие сады с экзотическими растениями и бабочками. Ежегодно остров цветов посещают около 1,2 млн туристов.

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