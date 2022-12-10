Катастрофа с хлебом. В Польше резко растут цены на продукты

В Польше быстро растут цены на продукты – причина подорожания электроэнергии. Эксперты прогнозируют, что в следующем году скачок цен будет еще больше.

Более всего могут вырасти цены на хлеб, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой ukrayina.pl.

Почему дорожают продукты в Польше

Настоящего подорожания продуктов потребители в Польше еще не ощутили, потому что значительное количество компаний берет расходы производства на себя. Впрочем, когда подобная политика производителей изменится, жители Польши могут удивиться резкому росту цен.

Эксперты обращают внимание, что в хлебопекарной промышленности сейчас настоящая катастрофа, потому что дорожают энергоносители, мука и сахар. Поэтому один пончик может стоить даже 8 злотых (66 гривен), тогда как сейчас этот вид выпечки стоит до 3 злотых (25 гривен).

"В мясоперерабатывающей отрасли цены выросли на 30%. В следующем году ситуация не улучшится, цены поднимутся еще больше. Среди основных причин – подорожание электроэнергии", – объяснил эксперт Адам Здановский.

Согласно данным разных исследований, существенно дорожают многие основные продукты. Например, жиры прибавили в цене 49%, сыпучие изделия – 37,3%, мясо – 31,6%, молочные продукты – 30%.

Также выросли цены на бытовую химию (24,2%), фрукты и овощи (22,5%), хлеб (21,7%) и напитки (14,8%).

В настоящее время рост сумм на ценниках продуктов достиг почти 20%. Впрочем, по прогнозам Национального банка Польши, в первом квартале 2023 года цены вырастут на 21,5%.

Фото: Сетевой супермаркет в Польше (unspash.com/prime-press-photo)

Сколько стоят продукты в супермаркетах Польши

В последнее время в магазинах подорожал хлеб, подтверждают TRAVEL РБК-Украина наши сограждане, живущие в Польше.

"Все заметно дорожает, даже за один месяц ощутимо. Но больше всего виден рост цен на хлеб и молочные продукты", – рассказывает проживающая в Гданьске Светлана Омельченко.

По ее словам, цены сейчас достигли такого уровня:

хлеб белый – 3,46 злотых (28,5 гривен);

молоко, 1 л – 3,94 злотых (32,5 гривен);

творог, 1 кг – 10 злотых (82,5 гривен);

яйца, 10 шт – 8,56 злотых (70,6 гривен).

По данным сайта dlahandlu.pl, наиболее существенно выросли цены на следующие продукты:

масло растительное, 1 л – до 13 злотых (107 гривен);

масло сливочное, 200 г – 6,50 злотых (54 гривны);

сахар, 1 кг – 6 злотых (49,5 гривен);

курятина, 1 кг – 13,7 злотых (113 гривен);

свинина, 1 кг – 26,3 злотых (216 гривен).

В этом году стоимость рождественской корзины для поляков вырастет на 500 злотых (более 4 тысяч гривен). В общем, набор продуктов к праздничному столу обойдется в 1259 злотых (10,4 тыс. грн).

Напомним, мы писали, что украинцам в Польше массово отменяют выплаты.