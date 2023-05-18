Как остаться в Германии после окончания безвизовых дней: основные возможности

Украинцы в Германии могут находиться как без шенгенской визы, так и без загранпаспорта. Впрочем, после въезда срок легального пребывания – 90 дней.

Какие есть возможности, чтобы остаться в этой стране дольше, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на inzertingingermany.de.

Что делать после приезда в Германию

Норма о безвизовом въезде на территорию Германии в настоящее время действует до 31 мая 2023 года. После этого украинцы имеют право на 90-дневное пребывание без регистрации. Это касается и тех людей, которые на 24 февраля 2022 года не находились в Украине.

Для регистрации можно обратиться в центр приема беженцев. К примеру, в аэропорту Тегель (Saatwinkler Damm, 13405 Berlin). Там бежавших от войны распределяют в Берлин или другую федеральную землю, где предоставляют жилье, выплаты и медицинское обслуживание. В центре также могут помочь с временным местом для ночлега.

Можно не ждать, пока истечет 90 дней без регистрации временной защиты, сразу подать заявление на получение разрешения на пребывание. Это позволит оставаться длительное время в связи с тем, что в Украине война.

Чтобы остаться в Берлине, нужно иметь там регистрацию. Поэтому следует обратиться в центр приема беженцев в Тегеле, который отвечает за распределение в Берлине, и подать заявление.

Фото: Украинцы в Берлине (gettyimages.com)

При каких условиях беженцы могут остаться в Берлине

Основанием для того, чтобы украинцев оставили в столице, а не распределили в другие федеральные земли, могут быть следующие обстоятельства:

Беженцу или члену семьи требуется медицинская или психологическая помощь, специальный уход. Надо иметь подтверждение врача. Уже есть жилье в Берлине на длительное время. Необходимо иметь подтверждение арендодателя или бессрочный договор аренды. Один из близких родственников уже проживает в Берлине. Трудоустройство в Берлине, поступление на обучение в учреждение профессионального образования или высшего учебного заведения. Последний месяц беременности или декретный отпуск.

Что нужно знать о правах украинцев в Германии

До момента принятия решения о продлении пребывания в Германии украинцы имеют право на оформление социальной помощи и в перспективе – на трудоустройство. Основанием для этого есть необходимость в социальной защите на территории другой страны.

В течение 90 дней можно подать заявку на получение разрешения на пребывание на другом основании – например, с целью обучения или занятия трудовой деятельностью.

Еще один вариант – подача ходатайства для получения международной защиты (статус беженца). Следует учитывать правовые последствия. К примеру, получатели статуса беженца не имеют права устроиться на работу или изменить место жительства с пункта первоначального приема.

Фото: Поиск работы в Германии (gettyimages.com)

На какую медицинскую помощь можно рассчитывать при пребывании по "безвизу"

Украинцы без медицинской страховки имеют право на неотложную помощь от государства и в случае обострения болезни – на бесплатные медикаменты. После получения вида на жительство, следует обратиться в ведомство социального обеспечения для оформления медицинского страхования.

Также необходимо будет оформить медицинскую страховку после трудоустройства, потому что часть средств из зарплаты идет на медицинское обслуживание.

Можно присоединиться к ближайшему родственнику в рамках семейного страхования.

Кто может приехать в Германию к бежавшим от войны украинцам

Родственники бежавших от войны в Украине имеют право переехать в Германию до 31 мая и поселиться вместе. Они будут иметь разрешение на пребывание в рамках воссоединения семьи и получат такую же социальную помощь. Родственниками по немецкому законодательству считают:

муж или жена;

партнер в длительных отношениях, но без заключения брака. При этом он имеет статус временной защиты;

несовершеннолетние дети;

бабушка или дедушка, которые с начала войны в Украине жили на иждивении лица, переехавшего в Германию.

Если члены семьи приехали одновременно, достаточно будет подать одну заявку на всех для разрешения на пребывание. Достаточно вписать в бланк всех членов семьи.

Напомним, мы писали, можно ли просить убежище в Германии после другой страны.

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