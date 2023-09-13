Как восстановить статус UKR в Польше после пересечения границы: алгоритм действий

Украинским беженцам в Польше каждый раз после выезда из страны нужно восстанавливать статус временной защиты. Это правило действует даже при непродолжительной поездке в Украину.

Что нужно сделать, чтобы восстановить статус UKR в Польше, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrayina.pl.

Возобновлять статус нужно каждый раз после пересечения границы

В Польше находятся почти 1 млн беженцев из Украины, которые получили статус временной защиты, оформив идентификационный номер PESEL с отметкой UKR. Этот статус позволяет получать выплаты на детей и другие льготы, например бесплатные медицинские услуги в государственных учреждениях.

Потеря статуса UKR должна происходить после 30 дней отсутствия в Польше. Выезд фиксирует Пограничная служа и передает информацию в Управление социального страхования (ZUS), которое аннулирует выплаты. Именно из-за прекращения денежной помощи на детей (500 злотых ежемесячно – примерно 4233 грн) беженцы чаще всего узнают о потере временной защиты.

В то же время украинцы в Польше стали массово жаловаться на аннуляцию их статуса UKR даже при непродолжительном выезде в Украину или в другую страну.

Каждый раз после возвращения в Польшу украинским беженцам нужно восстанавливать статус временной защиты.

Сразу после выезда из Польши даже на один день у украинцев блокируют выплаты, поэтому каждый раз после возвращения нужно выполнить ряд важных формальностей. Об этом ранее заявляла заместитель министра семьи и социальной политики Барбара Соха.

Фото: Пересечение границы Польши (twitter.com/Straz_Graniczna)

Что нужно сделать при возвращении в Польшу

Чтобы не потерять статус UKR, украинские беженцы должны при каждом въезде в Польшу указывать целью въезда эвакуацию в связи с военными действиями на территории Украины и предъявлятьь электронный документ diia.pl, объяснял ранее уполномоченный по делам беженцев из Украины Павел Шефернакер.

Это необходимое действие независимо от продолжительности пребывания в Украине. Тогда повторное предоставление статуса UKR происходит автоматически.

Если иностранец не указывает целью въезда в бегство от войны, в системах Пограничной службы это фиксируется как обычное пересечение границы, например, в туристических целях.

В то же время Пограничная служба не имеет телеинформационных механизмов, позволяющих получить статус UKR без фиксации пересечения границы Польши. Они работают только при превышении 30 дней пребывания за пределами страны. Это означает, что при возвращении из Украины для сохранения статуса UKR необходимо пересекать только польскую границу.

При возвращении через другую границу статус можно восстановить, если подать повторную заявку на номер PESEL. Обновление статуса UKR осуществляет компетентный орган исполнительной власти гмины. В предоставлении статуса PESEL UKR откажут, если у человека была временная защита в другой стране ЕС.

Фото: Обновлять статус нужно каждый раз после выезда из Польши (gettyimages.com)

Как восстановить статус UKR после пересечения границы

Если человек при въезде в Польшу не выполнил все формальности для сохранения статуса UKR, необходимо будет обратиться к коменданту пограничной службы на пункте пропуска, через который он возвращался из Украины.

На адрес электронной почты подразделения следует отправить письмо с просьбой изменить данные в журнале пограничной службы и восстановить законность пребывания. Список электронных адресов доступен на сайте Пограничной службы.

После этого следует обратиться в ZUS (на горячую линию или в любое отделение) и сообщить, что на пограничный пункт пропуска было отправлено такое письмо.

Напомним, мы писали, что отношение поляков к украинским беженцам ухудшается.

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