Как отказаться от защиты в Бельгии и бесплатно вернуться домой

Возвращение домой для многих беженцев является важным решением через год войны. Бельгия помогает украинцам вернуться в Украину и предлагает гибкие условия статуса.

Как можно отказаться от временной защиты в Бельгии и бесплатно доехать до Украины, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на visitukraine.today.

Как отказаться от временной защиты: три способа

Бельгия предоставила убежище почти 70 тысячам украинцев. Беженцы из Украины получили статус временной защиты и карту А – разрешение на жительство, которое предоставляется иностранцам из стран вне ЕС.

Отменить статус временной защиты в Бельгии можно одним из 3 способов:

Лично. Надо взять рандеву в отдел "radiation" в коммуне. Там заполнить соответствующую форму и получить подтверждение Modèle 8 certificat de radiation des registres de la population.

Онлайн. Отменить карту А можно в режиме онлайн – на сайте irisbox.irisnet.be. Для этого нужно использовать считыватель картридера удостоверений личности и пин-код, токен или программу itsme.

По электронной почте. Достаточно отправить письмо на электронную почту коммуны, заполнить форму "модель 8 бис" и добавить копию удостоверения личности.

Иностранец может сняться с учета только в ту дату, когда был отправлен запрос.

Фото: Прием украинских беженцев в Бельгии (unhcr.org)

Какая организация помогает вернуться в Украину

Помочь вернуться в Украину может Федеральное агентство по размещению беженцев (Fedasil), сообщается на сайте info-ukraine.be. Вернуться могут граждане Украины и иностранцы, имеющие право проживать в Украине.

"Пока Fedasil помогает вернуться только автобусом. На данный момент есть рейсы в следующие города: Киев, Иваново-Франковск, Львов, Тернополь, Житомир, Мукачево, Новоград-Волынский, Умань, Ровно, Стрый, Ужгород, Винница", – отмечают на сайте для украинцев.

Если заявка будет одобрена, Fedasil оплатит поездку на автобусе и предоставит выплату за возврат наличными – 50 евро на взрослого и 25 евро на ребенка. Эти деньги можно потратить на продукты или транспорт от конечной остановки автобуса до места назначения.

После возвращения в Украину люди, которые находятся в более уязвимом положении, могут получить ограниченную поддержку реинтеграции – например, для открытия бизнеса, аренды или ремонта дома, для оплаты медицинских расходов.

Куда обращаться для оплаты проезда домой

Для того, чтобы подать заявку на помощь в добровольном возвращении, следует позвонить по телефону 0800 327 45. Там можно получить подробную информацию и записаться на прием.

Также можно обратиться в одну из 5 стоек возврата: Брюссель, Гент, Антверпен, Льеж, Шарлеруа.

Предусмотрен возврат автобусом: ежедневные автобусные рейсы компаний Flixbus и Connections в разные города Украины. Автобусы отправляются от вокзалов Brussels-Midi или Brussels-North; иногда они делают остановку в Льеже.

"На данный момент спрос на поездки в Украину очень высок, поэтому места ограничены. Fedasil забронирует билет, как только они появятся в продаже", – обращают внимание на сайте.

Фото: Центр приема беженцев из Украины в Бельгии (unhcr.org)

Сколько можно отсутствовать в Бельгии без потери статуса

Если беженцы едут в Украину на короткий период времени, то не теряют статус временной защиты и право на пребывание в Бельгии. Разрешается отсутствовать до 3 месяцев.

При выезде на более длительный срок следует уведомить муниципалитет по месту жительства. В этом случае карта А будет действительна по возвращении.

При отсутствии более трех месяцев необходимо в течение 15 дней по прибытии в Бельгию обратиться в муниципалитет по месту нахождения. Чтобы восстановить временную защиту после ее отмены, нужно будет снова подавать документы.

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