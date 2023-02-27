Как украинцам получить карточку налогоплательщика за границей: три способа

Миллионы украинцев из-за войны войны оказались за границей, у многих возникли проблемы в связи с потерей или порчей документов.

Как можно получить карточку налогоплательщика, находясь в другой стране, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на Минреинтеграции.

В министерстве отмечают, что карточку налогоплательщика гражданин Украины может получить:

лично в зарубежном дипломатическом учреждении Украины;

по письменному ходатайству на указанный адрес за границей (документы высылаются по почте);

через представителя в украинской налоговой (по доверенности, удостоверенной в нотариальном порядке).

Необходимые документы:

Заполненное заявление по форме №5ДР; Копия паспорта с четким изображением документа.

Куда обращаться, чтобы получить карточку налогоплательщика по почте, объяснили в Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области.

Отмечается, что граждане Украины, которые проживают или находятся за границей и не могут прибыть в Украину, могут послать заявление по форме №5ДР в адрес ГНС Украины (Киев, Львовская площадь, 8) вместе с ксерокопией с четким изображением документа, удостоверяющего личность.

Фото: Беженцы за границей могут восстановить карточку налогоплательщика (gettyimages.com)

Подпись физического лица на заявлении должна быть удостоверена в установленном законодательством порядке.

Если гражданин обращается впервые за присвоением номера налогоплательщика, то заполняет и представляет форму №-1ДР, которая одновременно является заявлением. В случае изготовления карты для ребенка до 14 лет один из родителей заполняет эту форму, а также предоставляет свидетельство о рождении ребенка и документ, удостоверяющий личность заявителя.

Напомним, мы писали, какие документы можно отправлять по почте за границу.

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