Как украинцы нашли работу возле Берлина без знания языка: истории

В клинике Берлин-Бранденбург трудоустроены 40 украинских беженцев. На работу их принимали практически без знания языка.

Кем обосновались украинские беженцы вблизи Берлина, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на DW.

Клиника, где пациенты проходят реабилитацию, предоставила жилье около 200 украинских беженцев. Украинцам сразу предложили там работать – в буфете, на рецепции, на уборке или в саду. Сиделками беженцы не работают, потому что для этого нужно пройти специальные профкурсы.

Клиника Берлин-Бранденбург стала одним из самых больших работодателей для украинских беженцев в Германии – там трудоустроили 40 украинцев. Для беженцев работать там выгоднее, чем получать социальные выплаты.

Лариса Горай, до войны владевшая небольшим маникюрным салоном в Киеве, устроилась работать в буфете клиники – подает обеды пациентам. В марте 2022 года она поселилась вместе с сыном в одном из корпусов больницы, а уже через месяц начала работать.

"Сначала было тяжело. Но нам предложили работать по контракту и сказали, что в процессе работы выучить язык все равно гораздо быстрее, чем когда просто ходить на интеграционные курсы. Хотя они все равно необходимы", –рассказывает она.

За полтора года она смогла заговорить на немецком благодаря работе с людьми. Теперь говорит: чувствует себя в своей тарелке.

Сначала беженцев трудоустраивали на год, но некоторые уже получили постоянный контракт. Оксана Жолудь оказалась в качестве беженки в клинике в начале войны. Она начала переводить с английского информацию от руководства для других украинцев. В том числе – и об открытых вакансиях. Всех желающих взяли без знания языка – но с условием, что они посещают интеграционные курсы.

Оксана начала учить немецкий с нуля – а через полтора года получила неограниченный по времени контракт. Сейчас украинка отвечает за коммуникацию между администрацией клиники и беженцами.

Фото: Клиника, трудоустроившая 40 украинцев (скриншот РБК-Украина/ DW )

Анастасия Сычева из Днепра работает на репепции в отделе неврологии – встречает пациентов. В Украине работала в супермаркете, а немецкий изучала еще в школе. Но заговорить смогла только после окончания интеграционного курса.

"Я, возможно, не могу сразу ответить, но очень хорошо понимаю, что мне говорят. Мне эта работа очень нравится, хотела бы пройти профкурсы. Планируем с семьей остаться в Германии", – говорит она.

Вместе с мужем она недавно переехала из общежития в отдельное жилье. Ее сын приезжает на выходные – в течение недели он учится в спортивной школе во Франкфурте-на-Одере.

По словам Оксаны Жолудь, почти все украинцы в клинике работают не по специальности – у кого-то есть юридическое или экономическое образование. Трудоустроенным в клинике украинцам с поиском жилья помог работодатель – кто-то переехал в квартиры в городке Бернау, кто-то поселился в домиках на территории самой клиники. Жилье украинцы оплачивают самостоятельно из зарплаты.

Напомним, мы писали, что украинцам в Германии будут искать работу в крупных компаниях. На знание языка теперь будут обращать внимание меньше.

Ранее мы писали, сократят ли выплаты украинским беженцам в Германии. В правительстве назвали новые условия, связанные с поиском работы.