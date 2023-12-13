Как украинцы относятся к отдыху во время войны: исследование

Значительная часть украинцев воспринимают отдых во время войны как возможность переключиться от постоянного стресса. Большинство брали отпуск за последние три года.

Как изменилось видение отдыха во время войны, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на исследование компании Gradus.

Украинская исследовательская компания Gradus изучила с гостиничным оператором Ribas Hotels Group отношение украинцев к отдыху в условиях войны. В опросе приняли участие 471 человек в возрасте 18-55 лет, проживающие в Украине в городах с населением более 50 тысяч человек, имеющих доход средний и выше среднего.

"Наше исследование показало, что около 70-75% украинцев воспринимают отдых как спокойный период, основанный на прогулках, оздоровлении, медитации и других аспектах. Сейчас наблюдается высокий уровень положительного отношения к этому типу отдыха", – отметил СОО Ribas Hotels Group Андрей Маренчук.

Положительное отношение к отдыху во время военного положения было у большинства респондентов:

78% положительно относятся к отдыху в Украине вне дома;

56% положительно относятся к отдыху за границей.

Согласно исследованию, 77% респондентов брали отпуск за последние 3 года. А 88% опрошенных не против отпуска, если бы была такая возможность. Среди тех, кто имел отпуск за последние три года: 49% отдыхали только в Украине, а 46% – как в Украине, так и за рубежом.

"Интересно, как изменились критерии выбранного отдыха во время войны. Украинцы сейчас проявляют интерес к новому направлению отдыха за рубежом, особенно в Польше. Сейчас это становится конкурентным рынком для отдыха в Украине, особенно в зимний период", – прокомментировали основатель Ribas Hotels Group Артур Лупашко.

Значительное количество украинцев, особенно те, которые находятся за границей из-за войны, воспринимают отдых как компромиссное решение, которое совмещает встречи с друзьями и семьей и возможность открытия новых мест.

В условиях войны украинцы остаются активными в путешествиях, ищут новые формы отдыха и проявляют интерес к открытию новых локаций.

Ранее мы писали, что всемирно известный сервис бронирования жилья Airbnb после войны популяризирует Украину как туристически привлекательную страну. Соответствующий меморандум был подписан 25 сентября 2023 года.

Между тем, на туристической карте Украины стало больше "магнитов" – самых интересных локаций и объектов, привлекающих путешественников. Их список обновило Государственное агентство развития туризма Украины. Расширенный список насчитывает 170 достопримечательностей из всех 25 регионов Украины, в том числе Крыма.