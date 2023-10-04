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В одной из стран ЕС рекордно снизилась поддержка украинцев: опрос

Эстония, Таллин, Среда 04 октября 2023 13:00
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В одной из стран ЕС рекордно снизилась поддержка украинцев: опрос Фото: Украинские беженцы в Эстонии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Эстонии существенно снизилась поддержка украинских беженцев. Прием бежавших от войны сейчас поддерживают 60% жителей страны.

Это самый низкий уровень поддержки в эстонском обществе с начала войны, сообщает РБК-Украина со ссылкой на err.ee.

В сентябре 2023 года 60% жителей Эстонии считали, что их государство должно принимать украинских беженцев. Такие результаты опроса, который по заказу Государственной канцелярии провела компания Turu-uuringute.

Такой уровень поддержки приема бежавших от войны самый низкий с февраля 2022 года, отметили в канцелярии.

В частности, в первом полугодии 2023 года прием украинских беженцев поддерживали от 74% до 82% опрошенных эстонцев, а в сентябре – только 66%. Среди представителей других национальностей в Эстонии поддержка украинцев была на уровне 48-56% в первой половине 2023 года, а в сентябре снизилась до 46%.

В то же время, треть респондентов (33%) против того, чтобы Эстония принимала беженцев из Украины. Еще у 10% нет мнения по этому вопросу.

Среди опрошенных, которые испытывают материальные трудности, прием беженцев в Эстонии поддерживали 42%, а среди тех, у кого таких проблем не было, доброжелательными оказались 66%.

Предыдущий опрос в мае показал, что 73% жителей были согласны, чтобы Эстония предоставляла убежище украинцам.

Опрос Turu-uuringute проводился с 7 по 12 сентября, в нем приняли участие 1510 человек в возрасте 15 лет и старше по всей Эстонии.

Напомним, мы писали о результатах опроса, сколько поляков поддерживают прекращение поддержки украинцев. О возможном прекращении льгот ранее заявили в польском правительстве.

Также мы писали, почему отношение поляков к украинским беженцам ухудшается. Хотя большинство сохраняют доброжелательность к украинцам, доля людей с отрицательными настроениями растет.

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