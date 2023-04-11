Как продлить временную защиту в Чехии в апреле: условия

Украинские беженцы в Чехии могли зарегистрироваться на продление временной защиты до 31 марта. Это можно было сделать онлайн.

Что делать людям, не успевшим зарегистрироваться до этой даты, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

Беженцы, до 31 марта не зарегистрировавшиеся онлайн на продление временной защиты, должны пройти процедуру оформления визы повторно. Для этого нужно обратиться в Краевой центр помощи Украины (KACPU), сообщила Павла Новотна, директор Департамента убежища и миграционной политики МВД Чехии (OAMP).

По данным МВД, за первые дни апреля в KACPU обратилось 50 человек, не успевших пройти онлайн-регистрацию на продление статуса.

Отмечается, что повторное оформление визы не предусматривает предоставление льгот во второй раз. К примеру, если беженец исчерпал 150 дней бесплатного медицинского страхования, то не имеет права на него еще раз.

Во время личного визита в KACPU следует подать следующие документы:

заполненный формуляр;

действительный заграничный биометрический паспорт;

подтверждение о пересечении границы после 24 февраля 2022 года;

документ о предоставлении жилья: формуляр для физических лиц или формуляр для юридических лиц;

фотография паспортного формата (45×35 мм).

Если у человека нет действительного проездного документа, МВД Чехии не может гарантировать, что заявление на временную защиту будет рассмотрено на месте.

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