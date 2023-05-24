Как продлить легальное пребывание украинцам в Польше: объяснение эксперта

С 1 июля власти Польши планируют отменить положение эпидемической угрозы. После этого визы и виды на жительство иностранцев больше не будут автоматически продлеваться.

Что делать украинцам, приехавшим в Польшу до войны и у кого просроченные документы, TRAVEL РБК-Украина рассказали эксперты миграционной платформы EWL.

В Польше с марта 2020 года применяется норма, продолжающая действие национальных виз и видов на жительство на период эпидемической угрозы. Благодаря этому граждане Украины могли оставаться в стране даже с просроченными документами.

С 1 июля, когда эта норма перестанет действовать, к украинцам будет применяться другой подход. Изменения в спецзаконе о помощи гражданам Украины в январе 2023 года предусматривают автоматическое продление документов на проживание для всех иностранцев, находящихся в Польше до 24 августа 2023 года.

Поэтому украинские мигранты, не имеющие статуса PESEL UKR и находящиеся в Польше с 14 марта 2020 года, могут легально находиться на территории Польши до 24 августа 2023 года.

Если граждане Украины хотят остаться в Польше, они должны легализовать свое пребывание в стране до указанной даты. Это можно сделать тремя способами:

составить заявление о предоставлении вида на временное жительство;

получить визу;

уехать за пределы шенгенской зоны на 90 суток и вернуться в Польшу в рамках безвизового движения.

"Сейчас у Польши появилась возможность получить польскую визу без выезда в Украину. Но виза считается недействительной, пока гражданин Украины не пересечет польско-украинскую границу. Должен быть штамм въезда в Польшу в паспорте", – объясняет руководитель отдела легализации EWL Мария Кузенко.

Пока всплеска подачи документов на виды на временное жительство в Польше эксперты не отмечают.

"На так называемую "карту побыту" подают документы преимущественно граждане Украины, которые хотят остаться в стране на год и более. Другие ждут возможного продления срока пребывания до 4 марта 2024 года для всех граждан Украины. Эти правкия принял Сейм, но еще должен согласовать Сенат и подписать президент", – отмечает она.

Напомним, мы писали, что украинцы в Польше массово теряют статус UKR.

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