RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как продлить легальное пребывание украинцам в Польше: объяснение эксперта

Фото: Украинцы в Польше (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

С 1 июля власти Польши планируют отменить положение эпидемической угрозы. После этого визы и виды на жительство иностранцев больше не будут автоматически продлеваться.

Что делать украинцам, приехавшим в Польшу до войны и у кого просроченные документы, TRAVEL РБК-Украина рассказали эксперты миграционной платформы EWL.

В Польше с марта 2020 года применяется норма, продолжающая действие национальных виз и видов на жительство на период эпидемической угрозы. Благодаря этому граждане Украины могли оставаться в стране даже с просроченными документами.

С 1 июля, когда эта норма перестанет действовать, к украинцам будет применяться другой подход. Изменения в спецзаконе о помощи гражданам Украины в январе 2023 года предусматривают автоматическое продление документов на проживание для всех иностранцев, находящихся в Польше до 24 августа 2023 года.

Поэтому украинские мигранты, не имеющие статуса PESEL UKR и находящиеся в Польше с 14 марта 2020 года, могут легально находиться на территории Польши до 24 августа 2023 года.

Если граждане Украины хотят остаться в Польше, они должны легализовать свое пребывание в стране до указанной даты. Это можно сделать тремя способами:

  • составить заявление о предоставлении вида на временное жительство;
  • получить визу;
  • уехать за пределы шенгенской зоны на 90 суток и вернуться в Польшу в рамках безвизового движения.

"Сейчас у Польши появилась возможность получить польскую визу без выезда в Украину. Но виза считается недействительной, пока гражданин Украины не пересечет польско-украинскую границу. Должен быть штамм въезда в Польшу в паспорте", – объясняет руководитель отдела легализации EWL Мария Кузенко.

Пока всплеска подачи документов на виды на временное жительство в Польше эксперты не отмечают.

"На так называемую "карту побыту" подают документы преимущественно граждане Украины, которые хотят остаться в стране на год и более. Другие ждут возможного продления срока пребывания до 4 марта 2024 года для всех граждан Украины. Эти правкия принял Сейм, но еще должен согласовать Сенат и подписать президент", – отмечает она.

Напомним, мы писали, что украинцы в Польше массово теряют статус UKR.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаВид на жительствоВизовый режим