Как поляки воспринимают украинцев через 9 месяцев войны: новый опрос

Большинство поляков воспринимают украинцев очень похожими на себя и даже готовы стать родственниками. Об этом свидетельствует опрос журнала "Наука" Польской академии наук.

Каков сейчас уровень поддержки украинцев в польском обществе, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на uamedia.eu.

Поляки воспринимают украинцев подобными себе, сообщает polskieradio.pl. Согласно опросу, средний уровень восприятия украинцев с начала войны практически не изменился и остается на столь же высоком уровне. К примеру, столько людей в опросе готовы принимать украинцев в свой круг общения:

как коллегу по работе – 92% респондентов;

как соседа – 92% опрошенных;

как члена семьи – 87%.

Также исследователи спросили поляков, воспринимают ли они украинцев похожими на себя. Оказалось, что разница между двумя народами воспринимается так:

похожие – 54%;

очень похожие – 23%;

идентичны – 4%;

другие – 17%.

Восприятие украинцев в Польше по-прежнему связано с уровнем достатка опрошенных. Более бедные люди воспринимают наших беженцев более скептически, так же в меньшей степени воспринимали украинцев в своей среде люди правых взглядов.

Фото : Пункт выдачи гуманитарной помощи (gettyimages.com)

Как отметили авторы, на позитивное отношение к нашим гражданам повлияли частые контакты и уважение к защищающей свою свободу нации.

С первых месяцев войны поляки чаще всего оказывали такую помощь украинцам:

материальная помощь – 58%;

финансовая помощь – 54%;

государственная помощь, выражавшаяся в оказании поддержки онлайн – 46%;

волонтерские работы для украинцев – 15%;

приют у себя дома – 6%.

Среди тех, кто помогал украинцам, преобладали те, кто знал кого-то из Украины лично еще до войны, люди с более высоким уровнем образования и материальным положением, больше женщин, чем мужчин.

Напомним, мы писали, что в Польше готовят перемены для работников.