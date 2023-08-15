Как подтвердить личность для получения украинской пенсии в Германии: объяснение

Украинцам за границей для оформления или переоформления пенсии без личного присутствия нужно удостоверять факт, что человек жив.

Как получить соответствующее свидетельство, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на Генеральное консульство Украины в Мюнхене.

В консульское учреждение обращаются украинцы пенсионного возраста, временно проживающие в Германии в федеральных землях Бавария и Баден-Вюрттемберг, по поводу подтверждения личности.

"В связи с неоднократными обращениями граждан Украины пенсионного возраста по вопросу подтверждения личности для дальнейшего оформления/переоформления пенсионных выплат в Украине без личного присутствия, информируем, что в Генконсульстве Украины в Мюнхене возможно удостоверить факт, что физическое лицо живое, и получить соответствующее свидетельство", – отмечается на странице консульства.

Для получения такого свидетельства украинцам необходимо:

Отправить краткий запрос по электронному адресу Генконсульства gc_dem@mfa.gov.ua о выдаче свидетельства и приложить к нему копию внутреннего паспорта в форме книжечки или ID-карты (всех страниц с отметками) и справки о регистрации места жительства в ФРГ (Meldbescheinigung) не старше 2 месяцев со дня выдачи. Дождаться ответа на запрос и лично прийти в Генконсульство в назначенное время для получения свидетельства. Стоимость оформления свидетельства – 18 евро. При себе необходимо иметь паспорт, справку о регистрации места проживания в ФРГ и их копии.

Для уплаты консульского сбора рекомендуется воспользоваться возможностью оплаты немецкой дебетовой картой (EC-Karte, Girocard) непосредственно в Генконсульстве при получении услуги.

В учреждении отмечают, что платежный терминал принимает только дебетовые карты (не кредитные), выпущенные исключительно немецкими банковскими учреждениями. Наличные деньги для оплаты не принимаются.

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