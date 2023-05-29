Как получить наследство в Украине без возвращения из-за границы: объяснение юриста

Временной защитой за границей пользуются до 4 миллионов украинцев. В некоторых случаях им сложно приехать в Украину, чтобы уладить юридические вопросы.

Одно из таких – получение наследства. Как можно получить наследство из-за границы и какие нормы действуют во время военного положения, TRAVEL РБК-Украина объяснила адвокат юридической фирмы GRACERS Лариса Величко.

Для украинцев за границей есть два варианта, как принять наследство:

обратиться в консульские и дипломатические учреждения Украины , поскольку такие могут совершать нотариальные действия, а именно: выдавать свидетельства о праве на наследство, о чем указано в ст. 38 Закона Украины "О нотариате";

, поскольку такие могут совершать нотариальные действия, а именно: выдавать свидетельства о праве на наследство, о чем указано в ст. 38 Закона Украины "О нотариате"; или нотариально засвидетельствовать заявление о принятии наследства и отправить его по почте нотариусу, который находится на территории Украины.

Срок для принятия наследства по общему правилу устанавливается в 6 месяцев и начинается с момента открытия наследства – день смерти человека или день, с которого он объявляется умершим.

Есть случаи, когда право на наследование возникает, когда другие наследники не принимают наследство или отказываются от него. Тогда срок для принятия наследства – 3 месяца с момента непринятия или отказа от принятия наследства другими наследниками.

"На время действия военного положения внесены изменения касательно наследования. Течение срока для принятия наследства или отказа от его принятия останавливается на время действия военного положения, но не более чем на 4 месяца. То есть к общим 6 месяцам прибавляется еще 4 месяца, что в общей сложности составляет 10 месяцев", – отмечает юрист.

Специалист добавляет: во время военного или чрезвычайного положения наследственное дело заводит по обращению заявителя любой нотариус Украины независимо от места открытия наследства.

"Согласно Главе 10 Порядка совершения нотариальных действий нотариусами Украины, наследники могут подать заявление о принятии наследства по почте, если они проживают за пределами Украины", – обращает внимание Лариса Величко.

Заявление будет считаться своевременно направленным, подлинность подписи лица на котором заверена (или не заверена) нотариально, направленная попочте до истечения 6-месячного срока для принятия наследства и поступившей нотариусу по истечении этого срока.

Фото: Украинцы за границей (unsplash.com/bohdan-komarivskyi)

Нотариус принимает такие заявления, заводит наследственное дело и в случае поступления заявления, подлинность подписи на которой не заверена нотариально, посылает письмо наследнику, в котором предлагает отправить заявление, оформленное должным образом, или лично прибыть к нотариусу по месту открытия наследства. В таких случаях конверт подшивается в наследственное дело.

В зависимости от международных договоров между страной пребывания наследника и Украиной может быть необходимо проставление апостиля и нотариально заверенного перевода заявления на украинский язык. По завершению процесса получить свидетельство о принятии наследства можно у нотариуса аналогичным образом, как и при отправке заявления нотариусу – по почте.

Напомним, мы писали, как развестись супругам по разные стороны границы.

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